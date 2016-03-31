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Новости / Экономика

В Кировской области на общественное обсуждение представлен Лесной план.

Сегодня, 11:25 | Просмотров: 79 | Версия для печати
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Это один из основных долгосрочных документов, в котором будут регламентированы цели и задачи лесного планирования, определены мероприятия по освоению лесов.
 
Проект финансируется из федерального бюджета, все работы по нему должны завершить до 15 ноября.
 
Заместитель председателя правительства области Максим Кочетков отметил важность участия в разработке лесного плана всех заинтересованных сторон. Лесное планирование имеет большое значение для эффективного лесопользования.
 
В настоящее время областное министерство лесного хозяйства разработало проект лесного плана региона, который будет действовать с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года.
 
Документ размещен на официальных сайтах правительства области и министерства ( http://mlh43.ru/lesnoy-plan/).
 
Все предложения и замечания по содержанию проекта можно направлять до 14 сентября в министерство лесного хозяйства по адресу: 610020, г. Киров, ул. Пятницкая, 32 или по электронной почте: dlh@kirovnet.net.


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