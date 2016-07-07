"Народный бюджет" реализовали в Вахрушах и Даровском.

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В Слободском районе завершены работы по благоустройству территории около памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Финансирование стало возможным благодаря проекту "Народный бюджет".

В ходе проведения работ демонтировали аварийный забор, частично снесли зеленые насаждения, расширили площадку около памятника.

Также благодаря "Народному бюджету" была отремонтирована дорога по улице Коммуны в поселке Даровском.

Ранее в рамках проекта «Народный бюджет» в Нолинске приобрели трактор для нужд городского поселения, а в поселке Мирном Оричевского района отремонтировали водонапорную башню.