"Народный бюджет" реализовали в Вахрушах и Даровском.
В Слободском районе завершены работы по благоустройству территории около памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Финансирование стало возможным благодаря проекту "Народный бюджет".
В ходе проведения работ демонтировали аварийный забор, частично снесли зеленые насаждения, расширили площадку около памятника.
Также благодаря "Народному бюджету" была отремонтирована дорога по улице Коммуны в поселке Даровском.
Ранее в рамках проекта «Народный бюджет» в Нолинске приобрели трактор для нужд городского поселения, а в поселке Мирном Оричевского района отремонтировали водонапорную башню.
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