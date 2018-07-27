ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

21 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 67.1783
EURO: 77.3491
Погода в городе Кирове:
днём:  +23...+25°C
вечером:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

В Кирове отправили в отставку директора Центрального рынка.

Сегодня, 10:01 | Просмотров: 118 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Увольнению предшествовала внеплановая проверка Центрального рынка, которую провел глава администрации г. Кирова Илья Шульгин.
 
Полгода назад власти города поставили перед руководством рынка задачу привести в порядок территорию и расширить ассортимент продукции: в том числе за счёт предоставления мест местным фермерским хозяйствам.
 
Проверка показала, ни одна из договоренностей не была выполнена. В итоге на собрании акционеров АО «Центральный рынок» было принято решение об отставке генерального директора предприятия Игоря Палкина.
 
Кадровые изменения прокомментировал глава администрации Кирова Илья Шульгин:
 
- Наш рынок, к великому стыду, не является центром притяжения ни для покупателей, ни для производителей продукции. На сегодня это площадка, которая отвращает свои внешним видом, техническим состоянием. Будем наводить здесь порядок. Если говорить о дальнейшей судьбе рынка, - прежде всего надо провести работы в главном корпусе. Что касается остальной территории - это и неорганизованная уличная торговля, и незадействованные, неухоженные площади - вид неприглядный со всех четырех сторон, а это целый муниципальный квартал, который нужно как минимум привести в порядок.
 
Добавим, что планируется полностью поменять управленческую команду Центрального рынка г. Кирова. 


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Мастера обслуживающей организации оштрафовали за лед, упавший с крыши на ребенка.

12:59 21.08.2018


Мастера обслуживающей организации оштрафовали за лед, упавший с крыши на ребенка.

В Омутнинске трое иностранцев избили владельцев магазина.

12:48 21.08.2018


В Омутнинске трое иностранцев избили владельцев магазина.

В Кировской области обнаружили три лесных пожара.

12:22 21.08.2018


В Кировской области обнаружили три лесных пожара.

В Арбажском районе на средства резервного фонда правительства отремонтируют детский сад.

11:46 21.08.2018


В Арбажском районе на средства резервного фонда правительства отремонтируют детский сад.

В Омутнинском районе нашли пропавшего без вести грибника.

10:37 21.08.2018


В Омутнинском районе нашли пропавшего без вести грибника.

22 августа прокуратура проведёт «горячую линию» по вопросам охраны и оплаты труда.

10:17 21.08.2018


22 августа прокуратура проведёт «горячую линию» по вопросам охраны и оплаты труда.

В Кирове отправили в отставку директора Центрального рынка.

10:01 21.08.2018


В Кирове отправили в отставку директора Центрального рынка.

Все новости

Вести. Кировская область

Японцы знакомились в Кирове с русской культурой

11:51 21.08.2018


Японцы знакомились в Кирове с русской культурой

Заброшенный больничный городок пугает жителей центра

10:48 21.08.2018


Заброшенный больничный городок пугает жителей центра

В Кирове прошел фестиваль молодежных увлечений «AiO»

18:13 20.08.2018


В Кирове прошел фестиваль молодежных увлечений «AiO»

В сельхозпредприятиях набирает популярность элитная порода КРС

18:10 20.08.2018


В сельхозпредприятиях набирает популярность элитная порода КРС

В Слободском встретились исследователи истории 311-й стрелковой дивизии

18:07 20.08.2018


В Слободском встретились исследователи истории 311-й стрелковой дивизии

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове проверили работу Центрального рынка.

27.07.2018


В Кирове проверили работу Центрального рынка.

Новый директор Центрального рынка

14.01.2015


Новый директор Центрального рынка

В документы о реконструкции Центрального рынка внесли изменения

13.02.2015


В документы о реконструкции Центрального рынка внесли изменения

Глава города и предприниматели центрального рынка

25.08.2016


Глава города и предприниматели центрального рынка

На конкурс инвесторов Центрального рынка г. Кирова заявилась одна компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

12.03.2015


На конкурс инвесторов Центрального рынка г. Кирова заявилась одна компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

В Кирове отремонтируют главный павильон Центрального рынка

21.06.2016


В Кирове отремонтируют главный павильон Центрального рынка

Популярные новости

В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

17.08.2018


В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

07.08.2018


На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

15.08.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

15.08.2018


Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

13.08.2018


Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

17.08.2018


Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх