В Кирове отправили в отставку директора Центрального рынка.

Поделиться новостью:

Увольнению предшествовала внеплановая проверка Центрального рынка, которую провел глава администрации г. Кирова Илья Шульгин.

Полгода назад власти города поставили перед руководством рынка задачу привести в порядок территорию и расширить ассортимент продукции: в том числе за счёт предоставления мест местным фермерским хозяйствам.

Проверка показала, ни одна из договоренностей не была выполнена. В итоге на собрании акционеров АО «Центральный рынок» было принято решение об отставке генерального директора предприятия Игоря Палкина.

Кадровые изменения прокомментировал глава администрации Кирова Илья Шульгин:

- Наш рынок, к великому стыду, не является центром притяжения ни для покупателей, ни для производителей продукции. На сегодня это площадка, которая отвращает свои внешним видом, техническим состоянием. Будем наводить здесь порядок. Если говорить о дальнейшей судьбе рынка, - прежде всего надо провести работы в главном корпусе. Что касается остальной территории - это и неорганизованная уличная торговля, и незадействованные, неухоженные площади - вид неприглядный со всех четырех сторон, а это целый муниципальный квартал, который нужно как минимум привести в порядок.

Добавим, что планируется полностью поменять управленческую команду Центрального рынка г. Кирова.