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Новости / Экономика

В моногорода Кировской области планируют привлечь более 12 млрд рублей инвестиций.

Сегодня, 18:41 | Просмотров: 99 | Версия для печати
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Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области проводит работу по привлечению инвестиций в моногорода в рамках реализации региональной программы «Комплексное развитие моногородов», рассчитанной с 2016 по 2027 годы.
 
Главная задача программы – уход от монозависимости, диверсификация экономики и создание новых рабочих мест, а также создание комфортной городской среды и реализация социальных проектов.
 
В целом за время ее реализации планируется привлечь более 12 млрд рублей инвестиций, из них в текущем – свыше 4 млрд рублей.
 
Сейчас в Кировской области 11 моногородов, в которых проживает более 15% населения региона. К ним относятся Кирово-Чепецк, Белая Холуница, Вятские Поляны, Стрижи, Омутнинск, Луза, Кирс, Демьяново, Мурыгино, Красная Поляна и Уржум.
 
В Кировской области работу по привлечению инвестиций в моногорода совместно ведут правительство региона, муниципалитеты, областной фонд поддержки предпринимательства и «Агентство по развитию моногородов Кировской области».
 
Благодаря этому с начала внедрения программы на территориях реализуется уже 64 инвестиционных проекта. Лидерами по их количеству являются Белая Холуница и Кирово-Чепецк.
 
Приоритетные направления – глубокая переработка древесины и пищевая отрасль.


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