Управление Генеральной прокуратуры РФ в ПФО проведет "горячую линию" по вопросам долевого строительства.

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С 24 августа 2018 года управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ПФО организует горячую линию по вопросам соблюдения законности в сфере долевого строительства в субъектах РФ, входящих в ПФО.

Прием звонков будет осуществляться по телефону (831) 278-45-24 в будние дни (с понедельника по пятницу) с 9 до 16 часов по московскому времени.

По телефону горячей линии, которая будет действовать до 28 сентября 2018 г., граждане могут сообщить о нарушениях сроков строительства, фактах хищения денежных средств дольщиков и других нарушениях их прав при долевом строительстве многоквартирных жилых домов.