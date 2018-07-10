ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

23 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 68.5259
EURO: 79.2502
Погода в городе Кирове:
ночью:  +10...+12°C
утром:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

Управление Генеральной прокуратуры РФ в ПФО проведет "горячую линию" по вопросам долевого строительства.

Сегодня, 17:21 | Просмотров: 83 | Версия для печати
Поделиться новостью:
С 24 августа 2018 года управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ПФО организует горячую линию по вопросам соблюдения законности в сфере долевого строительства в субъектах РФ, входящих в ПФО.
 
Прием звонков будет осуществляться по телефону (831) 278-45-24 в будние дни (с понедельника по пятницу) с 9 до 16 часов по московскому времени.
 
По телефону горячей линии, которая будет действовать до 28 сентября 2018 г., граждане могут сообщить о нарушениях сроков строительства, фактах хищения денежных средств дольщиков и других нарушениях их прав при долевом строительстве многоквартирных жилых домов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Управление Генеральной прокуратуры РФ в ПФО проведет "горячую линию" по вопросам долевого строительства.

17:21 23.08.2018


Управление Генеральной прокуратуры РФ в ПФО проведет "горячую линию" по вопросам долевого строительства.

В Кирове "голливудского" вора приговорили к 3,6 годам лишения свободы.

17:17 23.08.2018


В Кирове "голливудского" вора приговорили к 3,6 годам лишения свободы.

Житель Кирово-Чепецка не смог продать квартиру из-за долгов по алиментам и "коммуналку".

12:16 23.08.2018


Житель Кирово-Чепецка не смог продать квартиру из-за долгов по алиментам и "коммуналку".

В Кировской области все строящиеся детские сады сдадут в установленные сроки.

12:06 23.08.2018


В Кировской области все строящиеся детские сады сдадут в установленные сроки.

В ДТП в Оричевском районе пострадали 4 человека.

11:58 23.08.2018


В ДТП в Оричевском районе пострадали 4 человека.

В корпусах кировской городской больницы № 5 продолжается большой ремонт.

11:53 23.08.2018


В корпусах кировской городской больницы № 5 продолжается большой ремонт.

В Кирово-Чепецком районе в кювет улетел ВАЗ-2101.

11:50 23.08.2018


В Кирово-Чепецком районе в кювет улетел ВАЗ-2101.

Все новости

Вести. Кировская область

Ветераны провели первый спортивный фестиваль

18:08 23.08.2018


Ветераны провели первый спортивный фестиваль

Завершился ремонт в помещении центра «Дорогою добра»

18:04 23.08.2018


Завершился ремонт в помещении центра «Дорогою добра»

Заместитель министра просвещения РФ посетила школу №26

18:02 23.08.2018


Заместитель министра просвещения РФ посетила школу №26

В Кирове выбрали дом образцового содержания

15:16 23.08.2018


В Кирове выбрали дом образцового содержания

В Кирове прошли мероприятия в честь российского флага

12:18 23.08.2018


В Кирове прошли мероприятия в честь российского флага

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

10.07.2018


11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

Прокуратура Кировской области проведет «горячую линию»

07.09.2016


Прокуратура Кировской области проведет «горячую линию»

22 августа прокуратура проведёт «горячую линию» по вопросам охраны и оплаты труда.

21.08.2018


22 августа прокуратура проведёт «горячую линию» по вопросам охраны и оплаты труда.

Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

01.05.2018


Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

10.01.2018


В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

В Кирове состоится горячая линия по правам детей

25.08.2016


В Кирове состоится горячая линия по правам детей

Популярные новости

В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

17.08.2018


В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

22.08.2018


СКР: грибника из Омутнинска мог убить медведь.

Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

15.08.2018


Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

15.08.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

13.08.2018


Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

17.08.2018


Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх