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Новости / Экономика

В Кирове застройщику слободы "Новое Сергеево" предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Вчера, 11:43 | Просмотров: 127 | Версия для печати
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С января 2014 года по октябрь 2017-го директор кировской строительной компании принял на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Маклина, д. 60 «а».
 
Квартиры граждане должны были получить до 4 квартала 2016 года. Для строительства этого дома было заключено 110 договоров о долевом участии и привлечено более 256 миллионов рублей. Затраты фирмы на строительство составили чуть более 205,5 миллионов.
 
Директор использовал полученные средства в сумме не менее 50,6 миллионов рублей на неустановленные цели, что повлекло за собой приостановку строительства и перенос срока сдачи дома.
 
В этот же период времени директор предприятия принял на себя обязательства по строительству 18 многоквартирных жилых домов в слободе «Новое Сергеево». Для строительства данных жилых зданий были заключены 73 договора о долевом участии и привлечено свыше 182 миллионов рублей.
 
Как выяснилось в ходе следствия, директор осуществил фиктивные уступки прав требования на строящиеся квартиры на общую сумму около 36 миллионов. А также без заключения договоров о долевом участии осуществил строительство одного из строений, израсходовав 15,5 миллионов рублей, собранных с участников долевого строительства.  Далее, преследуя цель сдачи в эксплуатацию 5 строений, по которым были заключены договоры о долевом строительстве по заниженной цене, направил на их строительство почти 63 миллиона, собранных с иных участников долевого строительства в слободе «Новое Сергеево».
 
В результате без жилья остались около 200 человек, которые выплачивают ипотеку за фактически не предоставленные им квартиры. Для некоторых граждан приобретаемое жильё являлось единственным.
 
В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного дела в СУ СК России по Кировской области для соединения с другим уголовным делом.
 
по информации УМВД по Кировской области


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