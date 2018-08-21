Администрация опровергла слухи о закрытии Октябрьского рынка

После того, как сменилось руководство центрального рынка, в социальных сетях стали распространяться разные слухи. Один из них касается закрытия Октябрьского рынка.
Внезапная проверка, а затем смена директора. Муниципальное предприятие, по мнению главы администрации города Ильи Шульгина, не соответствует современным стандартам. Перед новым руководством стоит сейчас ряд задач.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Глава администрации дал поручение: благоустроить территорию, а так же развивать на центральном рынке фермерское направление. В ближайшее время здесь появится гораздо больше торговых мест для крестьянско-фермерских хозяйств нашего региона».
Октябрьский рынок является филиалом рынка центрального. После последних событий кировчане озаботились судьбой места торговли.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«После того, как у рынка сменилось руководство, в социальных сетях появилась информация, что Октябрьский рынок скоро будет закрыт. Эту информацию опровергли в администрации города Кирова. Октябрьский рынок работает и будет работать в прежнем режиме».
По мнению представителей администрации, не смотря на то, что Октябрьский рынок популярен у кировчан, он нуждается в обновлении до современного формата.
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