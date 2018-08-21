Новым руководителем Центрального рынка г. Кирова стал Аслан Рзаев.

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Назначение нового генерального директора АО "Центральный рынок" состоялось 27 августа.

Аслан Рзаев родился в 1980 году. Имеет высшее юридическое образование.

Работал на руководящих должностях в коммерческих организациях городов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы.

Прежний директор рынка И.Палкин был уволен в связи с невыполнением задач, поставленных ранее администрацией города.

- Мы ждем позитивных изменений в деятельности предприятия от нового руководства Центрального рынка, - подчеркнул глава администрации г. Кирова Илья Шульгин. – Эта торговая площадка должна стать центром притяжения и для продавцов, и для покупателей, одним из самых посещаемых мест в Кирове, любимых горожанами. А для этого и ассортимент, и качество продукции, и культура обслуживания должны быть выведены на высокий уровень.