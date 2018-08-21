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Новости / Экономика

Новым руководителем Центрального рынка г. Кирова стал Аслан Рзаев.

Вчера, 15:52 | Просмотров: 163 | Версия для печати
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Назначение нового генерального директора АО "Центральный рынок" состоялось 27 августа.
 
Аслан Рзаев родился в 1980 году. Имеет высшее юридическое образование.
 
Работал на руководящих должностях в коммерческих организациях городов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы.
 
Прежний директор рынка И.Палкин был уволен в связи с невыполнением задач, поставленных ранее администрацией города.
 
- Мы ждем позитивных изменений в деятельности предприятия от нового руководства Центрального рынка, - подчеркнул глава администрации г. Кирова Илья Шульгин. – Эта торговая площадка должна стать центром притяжения и для продавцов, и для покупателей, одним из самых посещаемых мест в Кирове, любимых горожанами. А для этого и ассортимент, и качество продукции, и культура обслуживания должны быть выведены на высокий уровень.


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