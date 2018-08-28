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Новости / Экономика

В Опаринском районе бывшего лесничего приговорили к 2,6 годам лишения свободы.

Вчера, 09:38 | Просмотров: 115 | Версия для печати
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Бывший лесничий Опаринского лесничества был осуждён за совершение 6 преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном и особо крупном размере) и 5 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
 
С февраля по декабрь 2015 года, а также с января по апрель 2016 года мужчина организовал незаконные рубки лесных насаждений. Лесному фонду Кировской области был нанесен ущреб в размере 4 млн. рублей.
 
Чтобы скрыть факт незаконных рубок, лесничий внес ложные сведения в акты осмотра делянок, мест рубок и учета древесины.
 
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Не согласившись с осуждением и назначенным наказанием, осуждённый и его защитник обжаловали приговор в суд апелляционной инстанции.
 
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционные жалобы отклонены, состоявшийся обвинительный приговор в части осуждения оставлен в законной силе.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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