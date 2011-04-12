В Кировской области формируют безбарьерную среду для бизнеса

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Безбарьерная среда для бизнеса - основное условие стабильного экономического роста. На сегодняшний день в Кировской области создана и успешно работает система обратной связи между властью и предпринимательским сообществом, которая позволяет устранять избыточные административные барьеры.

Административные барьеры могут быть самые разные: начиная от избыточного контролирования бизнеса через надзорные органы, заканчивая бюрократизацией и затягиванием таких элементарных задач, как подключение новых предприятий к электричеству и другим коммунальным сетям.





НАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«С 2014 года мы провели оценку регулирующего воздействия более 200 нормативно-правовых актов. И у нас есть прецеденты, когда обсуждение этих документов помогло принять более гибкое решение».





Недавно предпринимательскому сообществу региона удалось добиться отмены повышения налога на недвижимость на 1%. Власть прислушалась к доводам экспертного сообщества.





АНДРЕЙ УСЕНКО, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ:

«Нам удалось создать тот механизм, который задействовал альтернативное предложение. Давайте не будем повышать ставку налога, а расширим базу, с которого этот налог берется».





Добавим, что принять участие в экспертизе нормативно-правовых актов может любой житель региона. Сейчас идет формирование экспертного сообщества. Участниками публичных консультаций могут быть и бизнесмены, и общественные деятели, и объединения потребителей, и общественники, - словом все, кто заинтересован, чтобы правила игры для предпринимателей были честными, прозрачными и едиными для всех.