В Кировской области формируют безбарьерную среду для бизнеса

Безбарьерная среда для бизнеса - основное условие стабильного экономического роста. На сегодняшний день в Кировской области создана и успешно работает система обратной связи между властью и предпринимательским сообществом, которая позволяет устранять избыточные административные барьеры.
Административные барьеры могут быть самые разные: начиная от избыточного контролирования бизнеса через надзорные органы, заканчивая бюрократизацией и затягиванием таких элементарных задач, как подключение новых предприятий к электричеству и другим коммунальным сетям.
НАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С 2014 года мы провели оценку регулирующего воздействия более 200 нормативно-правовых актов. И у нас есть прецеденты, когда обсуждение этих документов помогло принять более гибкое решение».
Недавно предпринимательскому сообществу региона удалось добиться отмены повышения налога на недвижимость на 1%. Власть прислушалась к доводам экспертного сообщества.
АНДРЕЙ УСЕНКО, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ:
«Нам удалось создать тот механизм, который задействовал альтернативное предложение. Давайте не будем повышать ставку налога, а расширим базу, с которого этот налог берется».
Добавим, что принять участие в экспертизе нормативно-правовых актов может любой житель региона. Сейчас идет формирование экспертного сообщества. Участниками публичных консультаций могут быть и бизнесмены, и общественные деятели, и объединения потребителей, и общественники, - словом все, кто заинтересован, чтобы правила игры для предпринимателей были честными, прозрачными и едиными для всех.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"