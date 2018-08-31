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Новости / Экономика

В реку Вятку у города Советска выпустили 3 тысяч мальков стерляди.

Сегодня, 10:13 | Просмотров: 83 | Версия для печати
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В Вятку выпустили 3048 штук молоди стерляди.
 
При выборе места выпуска учли подходящую среду обитания именно для этого вида, а также наличие каменистого дна.
 
Выпуск ценных видов рыб проводился для компенсации причиненного ущерба водным биологическим ресурсам Кировской области. Весь процесс выпуска прошел в присутствии специальной комиссии, в состав которой вошли представители Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, министерства охраны окружающей среды региона, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод» и организации, которой был предъявлен расчет ущерба.
 
Для компенсации причиненного ущерба АО «Транснефть-Верхняя Волга» доставила из Московской области мальков стерляди в изотермической емкости, которая оснащена системой подачи кислорода на специальном транспорте.
 
Перед выпуском выровняли температурный режим в емкости с водой из Вятки, затем первую пробную партию выпустили в реку через специальную трубу.
 
Через 6-8 лет стерлядь начнет нереститься и даст потомство.
 
В министерстве отметили, что в 2018 году это первый выпуск этого вида рыб. До конца года в реки области планируется выпустить 40 тысяч особей.


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