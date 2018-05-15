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Новости / Экономика

В Котельниче выявили нигде не зарегистрированную микрофинансовую организацию.

Сегодня, 14:55 | Просмотров: 100 | Версия для печати
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Котельничская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства некредитными финансовыми организациями (так называемые «быстро-деньги»).
 
Было установлено, что ООО «Вятка займ» предоставляло потребительские кредиты в городе Котельниче, не имея на то законных оснований, поскольку в государственном реестре микрофинансовых организаций не состоит.
 
По данному факту межрайонной прокуратурой руководителю общества было внесено представление об устранении нарушений закона.
 
В отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушения. Решениями мирового судьи ООО «Вятка займ» и его руководитель были оштрафованы на общую сумму 220 тыс. рублей.
 
После вмешательства органов прокуратуры незаконная микрофинансовая деятельность общества была прекращена.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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