В Котельниче выявили нигде не зарегистрированную микрофинансовую организацию.
Котельничская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства некредитными финансовыми организациями (так называемые «быстро-деньги»).
Было установлено, что ООО «Вятка займ» предоставляло потребительские кредиты в городе Котельниче, не имея на то законных оснований, поскольку в государственном реестре микрофинансовых организаций не состоит.
По данному факту межрайонной прокуратурой руководителю общества было внесено представление об устранении нарушений закона.
В отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушения. Решениями мирового судьи ООО «Вятка займ» и его руководитель были оштрафованы на общую сумму 220 тыс. рублей.
После вмешательства органов прокуратуры незаконная микрофинансовая деятельность общества была прекращена.
по информации прокуратуры Кировской области
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