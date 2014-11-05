Власти Санкт-Петербурга будут субсидировать авиарейсы в Киров и другие города России.

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Постановление опубликовано на официальном сайте Смольного.

Известно, что стоимость авиаперелетов в зависимости от дальности будет стоить от 2 до 6 тысяч рублей.

Согласно документу, в список вошли 32 города: Архангельск, Апатиты, Брянск, Белгород, Великие Луки, Вологда, Владимир, Воронеж, Ижевск, Иваново, Йошкар-Ола, Киров, Калуга, Кострома, Липецк, Курск, Мурманск, Нарьян-Мар, Пенза, Нижний Новгород, Пермь, Псков, Петрозаводск, Саранск, Соловки, Саратов, Тамбов, Сыктывкар, Ульяновск, Череповец, Чебоксары и Ярославль.

Напомним, аналогичную субсидию предоставляли другие субъекты России для полетов в Санкт-Петербург.

Но из-за снижения финансирования в регионах Смольный частично взял эти расходы на себя и намерен потратить на это 121 миллион рублей.