Власти Санкт-Петербурга будут субсидировать авиарейсы в Киров и другие города России.
Постановление опубликовано на официальном сайте Смольного.
Известно, что стоимость авиаперелетов в зависимости от дальности будет стоить от 2 до 6 тысяч рублей.
Согласно документу, в список вошли 32 города: Архангельск, Апатиты, Брянск, Белгород, Великие Луки, Вологда, Владимир, Воронеж, Ижевск, Иваново, Йошкар-Ола, Киров, Калуга, Кострома, Липецк, Курск, Мурманск, Нарьян-Мар, Пенза, Нижний Новгород, Пермь, Псков, Петрозаводск, Саранск, Соловки, Саратов, Тамбов, Сыктывкар, Ульяновск, Череповец, Чебоксары и Ярославль.
Напомним, аналогичную субсидию предоставляли другие субъекты России для полетов в Санкт-Петербург.
Но из-за снижения финансирования в регионах Смольный частично взял эти расходы на себя и намерен потратить на это 121 миллион рублей.
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