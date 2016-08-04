В Кирове проверили «дымящие» автобусы.
Проверки были проведены по требованию главы администрации г. Кирова Ильи Шульгина и депутатов городской думы.
Контрольные рейды провели сотрудники Госавтодорнадзора и ГИБДД.
В «Автотранспортном предприятии» контрольные «срезы» прошли на 35 автобусах, в «Автохозяйстве» - на 10. По итогам проверок 6 водителей привлечены к административной ответственности.
По результатам проведенной диагностики 3 автобуса АПТ и 11 автобусов «Автохозяйства» отправлены на ремонт топливных систем.
На обоих транспортных предприятиях усилен контроль при выпуске автобусов на линию в части соблюдения требований к техническому состоянию машин.
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