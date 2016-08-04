В Кирове проверили «дымящие» автобусы.

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Проверки были проведены по требованию главы администрации г. Кирова Ильи Шульгина и депутатов городской думы.

Контрольные рейды провели сотрудники Госавтодорнадзора и ГИБДД.

В «Автотранспортном предприятии» контрольные «срезы» прошли на 35 автобусах, в «Автохозяйстве» - на 10. По итогам проверок 6 водителей привлечены к административной ответственности.

По результатам проведенной диагностики 3 автобуса АПТ и 11 автобусов «Автохозяйства» отправлены на ремонт топливных систем.

На обоих транспортных предприятиях усилен контроль при выпуске автобусов на линию в части соблюдения требований к техническому состоянию машин.