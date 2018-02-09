В Кирове разработают новые правила обустройства парковок в исторической части города.
Этот вопрос обсуждался на очередном заседании градостроительного совета.
На рассмотрение было вынесено 4 проекта многоквартирных жилых домов и офисных зданий. Все они разместятся в исторической части города: на ул. Орловской, Горбачева, Володарского и Труда.
Большую дискуссию вызвал вопрос о парковочных местах для жильцов и сотрудников офисов.
На ул. Орловской, 12а, в 2-этажном здании будут работать 20 сотрудников. Но парковка у офиса рассчитана на 7 машиномест.
- Мы все с вами прекрасно понимаем, что этих парковочных мест не хватит даже для сотрудников, а в офисное здание будут приезжать и клиенты. Где они будут оставлять машины - на обочинах? Улица Орловская сейчас и так уже практически непроезжая, - заметил глава администрации Илья Шульгин.
Представитель заказчика пояснила, что количество парковочных мест было рассчитано в соответствии с нормативами.
Общеизвестно, что вся историческая часть города, как правило, заставлена автомобилями. При этом в ряде домов пустуют подземные парковки, потому что жильцы «экономят» на оплате машиноместа.
По итогам обсуждения было принято решение выработать единые нормативы обустройства и содержания парковочных мест в исторической части города. Предложения обсудят на заседании следующего градостроительного совета, затем они будут вынесены на заседание Кировской городской Думы.
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