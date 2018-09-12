В Кировской области установили новую величину прожиточного минимума.

Поделиться новостью:

C 10 сентября правительство Кировской области установило новую величину прожиточного минимума.

Его размер на душу населения составит 9 тысяч 675 рублей. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума -10 тысяч 314 рублей, для пенсионеров – 7 тысяч 881 рубль, для детей – 10 тысяч 8 рублей.

При определении права на ежемесячное пособие на ребенка применяется величина прожиточного минимума на душу населения – 9675 рублей, на льготный проезд – 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения – 14 тысяч 513 рублей.

Если доход гражданина не превышает 14 тысяч 513 рублей, он может обратиться в орган социальной защиты по месту жительства, чтобы подтвердить право на льготный проезд.

Также подать документы можно в территориальный отдел многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

В связи с изменением величины прожиточного минимума органы социальной защиты населения произведут перерасчет размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 10 сентября.

Для перерасчета субсидий обращаться в органы социальной защиты населения не требуется.