В Кирове восстановят дом художника Дмитрия Чарушина.
Проект объемно-пространственного и фасадного решения многоквартирного жилого дома по улице Горбачева, 18, обсуждался на городском градостроительном совете.
В этом здании более 30 лет (в 1855 - 1864 и 1875 - 1900) жил вятский художник Дмитрий Чарушин. Дом построили его братья Павел и Александр в 1848 году.
В советское время здесь размещался военкомат Первомайского района. В последние же годы здание было нежилым и постепенно разрушалось.
В 2015 году дом художника Дмитрия Чарушина был продан по программе приватизации для его сохранения и дальнейшего восстановления.
Вместе с возведением многоквартирного дома будет выполнена и полная реконструкция объекта культурного наследия – здания по ул. Казанской, 81а, находящегося в том же квадрате.
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