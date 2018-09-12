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Новости / Экономика

В Кирове восстановят дом художника Дмитрия Чарушина.

Сегодня, 09:46 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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Проект объемно-пространственного и фасадного решения многоквартирного жилого дома по улице Горбачева, 18, обсуждался на городском градостроительном совете.
 
В этом здании более 30 лет (в 1855 - 1864 и 1875 - 1900) жил вятский художник Дмитрий Чарушин. Дом построили его братья Павел и Александр в 1848 году.
 
В советское время здесь размещался военкомат Первомайского района. В последние же годы здание было нежилым и постепенно разрушалось.
 
В 2015 году дом художника Дмитрия Чарушина был продан по программе приватизации для его сохранения и дальнейшего восстановления.
 
В Кирове восстановят дом художника Дмитрия Чарушина.Вместе с возведением многоквартирного дома будет выполнена и полная реконструкция объекта культурного наследия – здания по ул. Казанской, 81а, находящегося в том же квадрате.


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