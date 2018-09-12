Перспективы торфодобычи в регионе

Сегодня у торфодобычи большие перспективы. Одно время торфяная отрасль в нашем регионе была на грани развала. Но сейчас этот вид топлива становится вновь востребованным, что позволяет снизить энергетическую зависимость региона от внешних факторов.
Каринский производственный участок один из четырех в области, где ведется разработка торфяных месторождений. В этом сезоне объемы добычи превышают прошлогодние. Успешное прохождение заготовительного сезона связано как с благоприятными летними погодными условиями, так и с качественной подготовкой полей и техники. ЕВГЕНИЙ СУХИХ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ:
«На сегодняшний день торфодобыча заканчивается. Сезон длится с мая по сентябрь. В четверг после обильных дождей мы все прекратим. Начнутся работы по болотной подготовке. И дальше начнем вывозить торф потребителям».
Кировская ТЭЦ-4, ТЭЦ города Шарьи и ряд муниципальных котельных. Именно туда поставляется добываемый фрезерный торф. По своим горючим свойствам он очень близок к углю. Последний за два года вырос в цене на 40%. Также подорожали и другие виды энергоносителей. Стоимость фрезерного торфа осталась без изменений. Поэтому областные власти ищут способы перехода на этот вид топлива. ВЛАДИСЛАВ КАДЫРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ:
«Переход на этот вид топлива требует технологических изменений. Но, как показывает практика по некоторым котельным, есть хорошие, позитивные результаты, вот в Октябрьском есть котельная, где 2,5 рубля за гигокалорию. Это хорошая цена».
Котельная в Октябрьском находится вблизи торфяного месторождения. К отопительному сезону она готова. Заготовлено необходимое количество торфа, чтобы пройти зиму без срывов. А вот котельная в селе Ильинском готовится использовать кусковой торф. При его добыче машина сразу брикетирует торф и оставляет на поле. На нем он сушится и потом поставляется на твердотопливные котельные. Данная методика снижает стоимость продукции.
СЕРГЕЙ БЕРЕСНЕВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА ЭНЕРГОКОМПАНИИ:
«В Финляндии это используется достаточно давно. В прошлом году мы в Кировской области сделали пробное формование. А в этом году продукция в 1000 тонн подготовлена для сжигания на муниципальных котельных вместо каменного угля. Это хороший пример использования местных ресурсов».
Этой зимой котельная в Ильинском впервые будет работать на новом виде топлива. Всего же в этом году для поставки предприятиям энергетики удалось добыть 460 тыс. тонн торфа.
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