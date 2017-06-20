В Кирове будут судить 33-летнего организатора мошеннического инвестфонда.

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Заместитель прокурора Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего руководителя коммерческой организации из Ивановской области.

Мужчину обвиняют в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

По версии следствия, с 2016 года по 2017 год мужчина, представляясь гражданином Германии, размещал в различных соцсетях информацию о работе международного инвестиционного фонда и предлагал гражданам инвестировать в него денежные средства. Клиентам была обещана высокая прибыль за короткое время.

В результате обмана 6 потерпевших обвиняемый завладел денежными средствами на общую сумму более 3,5 млн. рублей. Мужчина легализовал часть из них путем перечисления не менее 1,7 млн. рублей на банковские счета подставных лиц с их последующим обналичиванием.

В период предварительного расследования обвиняемый частично возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 500 тыс. рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.

по информации прокуратуры Кировской области