ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

13 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 68.6370
EURO: 79.7699
Погода в городе Кирове:
днём:  +16...+18°C
вечером:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

В Кирове будут судить 33-летнего организатора мошеннического инвестфонда.

Сегодня, 12:26 | Просмотров: 86 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Заместитель прокурора Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего руководителя коммерческой организации из Ивановской области.
 
Мужчину обвиняют в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
 
По версии следствия, с 2016 года по 2017 год мужчина, представляясь гражданином Германии, размещал в различных соцсетях информацию о работе международного инвестиционного фонда и предлагал гражданам инвестировать в него денежные средства. Клиентам была обещана высокая прибыль за короткое время.
 
В результате обмана 6 потерпевших обвиняемый завладел денежными средствами на общую сумму более 3,5 млн. рублей. Мужчина легализовал часть из них путем перечисления не менее 1,7 млн. рублей на банковские счета подставных лиц с их последующим обналичиванием.
 
В период предварительного расследования обвиняемый частично возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 500 тыс. рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове будут судить 33-летнего организатора мошеннического инвестфонда.

12:26 13.09.2018


В Кирове будут судить 33-летнего организатора мошеннического инвестфонда.

В правительстве Кировской области обсудили ситуацию на Сосновском судостроительном заводе.

12:07 13.09.2018


В правительстве Кировской области обсудили ситуацию на Сосновском судостроительном заводе.

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с главными федеральными инспекторами.

12:02 13.09.2018


Полпред президента в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с главными федеральными инспекторами.

Жителя Нововятска избили в собственной квартире.

11:57 13.09.2018


Жителя Нововятска избили в собственной квартире.

Сотрудники кировского УФСИН России завоевали золото Всемирной олимпиады по гиревому триатлону.

11:45 13.09.2018


Сотрудники кировского УФСИН России завоевали золото Всемирной олимпиады по гиревому триатлону.

93% жилфонда Кирова готово к началу отопительного сезона.

12:02 12.09.2018


93% жилфонда Кирова готово к началу отопительного сезона.

ХК «Родина» подал заявку на участие в первом этапе Кубка России.

11:20 12.09.2018


ХК «Родина» подал заявку на участие в первом этапе Кубка России.

Все новости

Вести. Кировская область

Урок безопасности для четвероклассников из школы №11

10:40 13.09.2018


Урок безопасности для четвероклассников из школы №11

Несанкционированные свалки в Котельниче

10:33 13.09.2018


Несанкционированные свалки в Котельниче

Домик для хоббита под Советском

20:47 12.09.2018


Домик для хоббита под Советском

В Куменском районе началась уборка рапса

20:46 12.09.2018


В Куменском районе началась уборка рапса

Закончен ремонт кардиохирургического отделения областной клинической больницы

20:45 12.09.2018


Закончен ремонт кардиохирургического отделения областной клинической больницы

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Котельниче будут судить директора 5 управляющих компаний.

20.06.2017


В Котельниче будут судить директора 5 управляющих компаний.

В Кировской области будут судить организатора «финансовой пирамиды», похитившего более 69 млн. рублей.

29.06.2018


В Кировской области будут судить организатора «финансовой пирамиды», похитившего более 69 млн. рублей.

Руководителя ООО "Северстрой" обвиняют в причинении многомиллионного ущерба своим клиентам.

07.08.2015


Руководителя ООО "Северстрой" обвиняют в причинении многомиллионного ущерба своим клиентам.

Похитил и обналичил 13 миллионов рублей

13.01.2017


Похитил и обналичил 13 миллионов рублей

Суд рассмотрит дело о премиях в «Авиалесоохране»

08.12.2016


Суд рассмотрит дело о премиях в «Авиалесоохране»

Директор ООО "Форест" подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

14.07.2016


Директор ООО "Форест" подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Популярные новости

Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

04.09.2018


Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

В Кирове провели конкурс осеменаторов и зоотехников-селекционеров

31.08.2018


В Кирове провели конкурс осеменаторов и зоотехников-селекционеров

В Кирове прошел сильный дождь.

01.09.2018


В Кирове прошел сильный дождь.

1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

01.09.2018


1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

06.09.2018


Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх