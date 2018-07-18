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Новости / Экономика

Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сегодня, 18:26 | Просмотров: 146 | Версия для печати
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Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что с 2012 по 2018 года глава Афанасьевского района принимал участие в деятельности двух компаний: ООО «Надежда» и АО «Афанасьевский мелиоратор».
 
Обе фирмы принадлежали его родственникам. Глава района лично и через доверенных лиц предоставлял указанным компаниям льготы и преимущества в заключении муниципальных контрактов и договоров.
 
Также подозреваемый принял решение о передаче земельного участка, расположенного на территории Ичетовкинского сельского поселения Афанасьевского района, в аренду АО «Афанасьевский мелиоратор».
 
Участок был передан в пользование на бесконкурсной основе, а в официальные документы были внесены недостоверные сведения о категории земель.
 
В итоге на участке сельскохозяйственного назначения разместиили свалку отходов лесопиления. Окружающей среде был нанесен существенный ущерб в виде загрязнения плодородного слоя почвы на сумму не менее 105 млн рублей.
 
В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство.
 
По месту работы и месту жительства главы района были проведены обыски, в ходе которых у подозреваемого нашелся жилой дом, не значащийся в сведениях об имуществе и доходах.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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