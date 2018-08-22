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Новости / Экономика

До конца 2020 года в город Кирс инвестируют более 200 млн рублей.

Сегодня, 12:22 | Просмотров: 92 | Версия для печати
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В рамках реализации программы «Комплексное развитие моногородов» министерство экономического развития и поддержки предпринимательства усиливает работу по привлечению инвесторов в регион.
 
До конца 2020 года в Кирс планируется привлечь более 200 млн рублей инвестиций и создать свыше 200 новых рабочих мест.
 
Статус моногорода Кирс получил в 2014 году. Сейчас на территории города реализуется 8 инвестиционных проектов в различных отраслях: деревообработка, строительная и химическая отрасли, также развивается топливная сфера и сфера услуг.
 
Два инвестпроекта уже завершены. В 2017 году полностью реализовали проект по строительству ангарного помещения производственно-складского назначения и состоялось открытие водно-спортивного центра «Акватория».
 
Еще пять проектов находятся в стадии реализации. Это строительство био-топливного завода, строительство цеха по глубокой переработке древесины, создание производства домокомплектов и строительство автозаправочной станции. В наиболее крупный проект - производство глауконита - ООО «Верхнекамские удобрения» планирует вложить 130 млн рублей, обеспечив моногороду 50 дополнительных рабочих мест.
 
Всего с начала реализации инвестиционных проектов в Кирс привлечено 43 млн рублей и создано более 80 новых рабочих мест. Напомним, в Кировской области работу по привлечению инвестиций в моногорода совместно ведут правительство региона, муниципалитеты, областной фонд поддержки предпринимательства и «Агентство по развитию моногородов Кировской области». Благодаря этому с начала внедрения программы в 2016 году на территориях реализуется уже 64 инвестиционных проекта.


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