В Куменском районе муниципалитет обязали снести аварийные дома.

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Прокуратура Куменского района провела проверку соблюдения органами местного самоуправления законодательства по переселению граждан из аварийного жилфонда.

Многоквартирные дома № 12 по ул. Прудной, № 8 по ул. Лесной, пгт. Кумены, а также дома № № 4 и 12 по ул.Зеленой пгт. Нижнеивкино были признаны аварийными и подлежащими сносу в 2017 году. Жильцов домов переселили в другое жилье в июне 2016 и июле 2017 годов.

Но прокуратурой района было выявлено, что до настоящего момента аварийные объекты фактически не снесены, создают угрозу жизни и здоровью граждан в случае обрушения.

По данному факту прокурор Куменского района направил в суд исковое заявление с требованием обязать органы муниципальной власти организовать работы по сносу вышеуказанных аварийных домов.

Рассмотрев исковое заявление, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными. Решение суда не вступило в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области