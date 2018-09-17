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Игорь Васильев предложил синхронизировать соцпрограммы по обеспечению кировчан жильем.

Вчера, 10:57 | Просмотров: 141 | Версия для печати
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Губернатор Кировской области Игорь Васильев провел рабочее совещание, на котором обсудили реализацию в регионе программ по обеспечению жильем детей-сирот, молодых семей и программы переселения из аварийного жилья.
 
- Еще раз хочу напомнить, что обеспечение жильем детей-сирот - одна из наиболее важных социальных задач, которая стоит перед нами сегодня. И выполнение обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот возложено на органы местного самоуправления, правительство Кировской области и министерство образования осуществляет контроль за данным направлением. Все присутствующие здесь понимают, что переданные государственные полномочия не исполнить мы не имеем право. Однако есть факты, которые говорят о том, что освоение средств идет достаточно непросто, - отметил Игорь Васильев.
 
В 2018 году на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей предусмотрено 459 млн 600 тысяч рублей, в том числе 410 млн 700 тысяч - средства областного бюджета, 48 млн 900 тысяч - федерального.
 
Новыми квартирами планируют обеспечить 635 человек. Все бюджетные средства муниципалитеты должны освоить до 1 октября.
 
По состоянию на 1 сентября 43 муниципальных образования области заключили 333 контракта для приобретение 449 квартир на общую сумму в 335 млн 100 тысяч рублей, что составляет 72,9% от предусмотренных средств. Уже обеспечены жилыми помещениями 265 детей-сирот: 54 квартиры куплены за счет средств 2017 года, 211 - за счет средств 2018 года.
 
14 районов объявление электронных аукционов и заключение муниципальных контрактов планируют провести в сентябре-октябре текущего года, 10 из них в сентябре только планируют выставить на электронные аукционы закупку квартир, а 4 - заключить муниципальные контракты на покупку жилья на вторичном рынке. Главы муниципалитетов, выступившие по видеосвязи, доложили, что в рамках реализации программ все мероприятия будут выполнены в срок. Сейчас районы готовят договоры о передаче квартир, вводят в эксплуатацию новые дома.
 
Также на совещании обсудили реализацию областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. В этом году получателями субсидии за счет средств Фонда в размере 814 млн 450 тысяч рублей и 277 млн 93 тысяч рублей из областного бюджета являются 16 муниципальных образований Кировской области, на территории которых расположены 217 аварийных домов площадью 33,5 тысячи кв. метров и в которых проживают 1947 человек. Эту категорию граждан планируется переселить путем заключения соглашений выкупа, приобретения жилья на вторичном рынке, а также с помощью покупки квартир во вновь построенных многоквартирных домах.
 
При этом все муниципальные образования утвердили и согласовали с организациями-застройщиками планы-графики проведения работ, в свою очередь министерство строительства Кировской области ежедневно контролирует их выполнение.
 
Что касается предоставления жилья молодым семьям, то признанных нуждающимся в улучшении жилищных условий в регионе насчитывается порядка 2 тысяч. В 2018 году реализация областной программы по обеспечению жильем молодых семей идет в плановом режиме. Механизм реализации основного мероприятия программы предполагает оказание господдержки путем социальных выплат, средний размер которых составляет около 550 тысяч рублей.
 
На 100% свои обязательства в этом направлении выполнили Афанасьевский, Верхнекамский, Лебяжский, Омутнинский, Подосиновский, Советский, Сунский, Фаленский районы и город Вятские Поляны.
 
В завершении встречи губернатор Игорь Васильев поручил главам муниципальных районов активизировать работу по завершению реализации всех трех социально значимых программ в 2018 году, а на будущее рассмотреть возможность их объединения:
 
- Мы сейчас столкнулись с тем, что в небольших поселениях отсутствует рынок вторичного жилья и сложно что-либо приобрести. Обсудили все три программы и увидели, что поступает много вопросов. Потому как, например, для детей сирот в домах отведено всего 25% квартир. Надо понимать, что есть ограничения, с которыми придется считаться - по метражу, по стоимости. Давайте вместе продумаем, как при четком планировании мы сможем синхронизировать все три программы в будущем и возможно свести их в одну концепцию. Предлагаю министерствам совместно с главами районов проработать этот вопрос.


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