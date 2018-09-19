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Новости / Экономика

Политика Кировской области в сфере освоения лесов повлияла на повышение доходов бюджета.

Сегодня, 10:49 | Просмотров: 69 | Версия для печати
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За полгода от лесного комплекса региона поступило налогов на треть выше, чем в I полугодии 2017 года.
 
Для этого правительством Кировской области и региональным министерством лесного хозяйства была проведена масштабная работа по всем направлениям: это проведение аукционов для малого и среднего бизнеса; наведение порядка в реализации приоритетных инвестиционных проектов; борьба с незаконным оборотом древесины; расширение открытой информационной системы ГИС-Лес и многое другое.
 
Политика Кировской области в сфере освоения лесов повлияла на повышение доходов бюджета.- Реализуемая в регионе политика в области освоения лесов показывает успешный результат: прежде всего, это повышение доходов бюджета, улучшение инвестиционной привлекательности региона, обеспечение малого и среднего бизнеса лесными ресурсами, увеличение глубокой переработки древесины, — отметил заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков.
 
Так, по итогам первого полугодия 2018 года поступления налоговых доходов в областной бюджет составили 724,1 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 32 %. В частности, поступления по налогу на прибыль организаций по сравнению с прошлым годом увеличились на 47 %, по налогу на доходы физических лиц — на 28 %.
 
Кроме того, за 8 месяцев текущего года поступления доходов от использования лесов в областной бюджет составили 510,4 млн рублей, что на 47% выше уровня прошлого года. Для достижения таких высоких результатов большое значение имеет проведение комплекса мер, направленных на повышение исполнительской дисциплины арендаторов лесных участков и инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, а также проведение аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
 
Так, с начала 2018 года на аукционах реализовано свыше 500 тысяч кубометров древесины; в бюджет поступило более 200 млн рублей, это на 33,8 % больше чем в прошлом году. В общей структуре доходов областного бюджета от использования лесов данный вид поступлений составляет практически 40 %. В рамках проводимой претензионно-исковой работы по погашению задолженности по арендной плате за использование лесов за 8 месяцев текущего года удалось взыскать в областной бюджет более 40 млн рублей.
 
На сегодняшний день на территории региона реализуются 4 инвестиционных проекта (ООО ПКП «Алмис», ООО «Хольц Хаус», ООО «Вятский фанерный комбинат», ООО «Партнер»), признаны завершенными 5 проектов (ООО «Стройлес», ООО «Вятский фанерный комбинат», ООО «Лестехснаб плюс», АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат», АО «Красный якорь»). Общий объем вложенных инвестиций по всем приоритетным инвестиционным проектам составляет более 10 млрд рублей и создано около 4000 новых рабочих мест.
 
В числе перспективных для реализации планируется еще 2 проекта с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей, предусматривающих создание порядка 400 новых рабочих мест.
 
Несмотря на завершение инвестиционной фазы ряда крупных проектов инвесторы продолжают вкладывать инвестиции в развитие лесоперерабатывающей инфраструктуры. Так, в первом полугодии 2018 года  объем инвестиций составил более 1,4 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 140 %.
 
Кроме того, наблюдается положительная динамика по отгрузке товаров собственного производства лесопромышленниками. За 8 месяцев текущего года отгружено товаров на сумму 20,4 млрд рублей, что выше на 8,8 % в сравнении с прошлым годом. Необходимо отметить, что в 2018 году подведомственным министерству лесного хозяйства Кировской области учреждением (КОГСАУ «Лесоохрана») началась реализация древесины на биржевых торгах. На сегодняшний день уже реализовано порядка 1,5 тыс. м. куб древесины на сумму более 1 млн рублей. До конца года планируется реализовать еще около 2 тыс. м. куб. древесины.
 
В целях обеспечения эффективного использования лесов в текущем году региональным министерством лесного хозяйства проводится работа по разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств Кировской области и лесного плана нашего региона. На сегодняшний день разработка лесохозяйственных регламентов уже завершена и постановлением Правительства Кировской области от 05.09.2018 № 425-П регламенты утверждены на период действия с 01.01.2019 по 31.12.2028. Ознакомиться с регламентами можно на сайте министерства лесного хозяйства в разделе «Лесохозяйственные регламенты на 2019 – 2028 годы» (http://mlh43.ru/lesokhozyaystvennye-reglamenty-na-2019-2028-gody/).
 
В настоящее время продолжается разработка лесного плана и в ближайшее время он будет направлен на согласование в Федеральное агентство лесного хозяйства. Утвердить лесной план планируется до конца 2018 года.
 
В 2018 году проведено около 23 000 различного вида проверок, рейдов, осмотров и патрулирований территории земель лесного фонда региона, что на 16,6 % больше к уровню прошлого года.
 
В ходе данных мероприятий было выявлено свыше 4300 нарушений лесного законодательства, 155 незаконных рубок лесных насаждений. Все материалы направлены в следственные органы для установления виновных лиц. По итогам расследований 40 лиц привлечено к уголовной и административной ответственности, присуждено возмещение вреда от незаконных рубок в размере 26,6 млн рублей. К административной ответственности привлечено 3131 лицо, сумма наложенных административных штрафов в текущем периоде составила 20,8 млн рублей.
 
Продолжается работа по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота древесины при транспортировке древесины. Сотрудники ГИБДД УМВД России по Кировской области и лесные инспекторы КОГКУ «Кировлесцентр» проводят дежурства на постоянной основе на стационарном посту ДПС, размещённом на 15 км а/д Вятка, а также на мобильных постах ДПС в районах Кировской области.
 
По состоянию на 17.08.2018 проведено более 2 600 проверок, остановлено и проверено более 3 000 транспортных средств, выявлено более 90 нарушений лесного законодательства, составлено 87 протоколов об административном правонарушении по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ. В текущем году выявлено порядка 90 недобросовестных организаций и граждан, в действиях которых имелись признаки нарушения требований лесного законодательства при представлении в ЛесЕГАИС сведений о сделках с древесиной.
 
Информация о таких лицах направлена в Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу для привлечения виновных лиц к ответственности.
 
Также необходимо отметить, что произведён осмотр 65 мест приёма и отгрузки древесины на железнодорожных тупиках в 17 районах области. Выявлено, что на восьми железнодорожных тупиках ведется деятельность с нарушением требований закона Кировской области № 31-ЗО, а именно, без постановки на учёт в органе исполнительной власти. К лицам, ведущим деятельность с нарушением требований Закона № 31-ЗО, применяются меры административного воздействия. Так, в 2018 году рассмотрено более 100 административных дел и более 20 дел находятся в стадии рассмотрения.


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