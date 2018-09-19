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«Инвестору необходимо предлагать конкретные условия, удовлетворять потребности, которые необходимы для реализации их инвестиционных проектов. По такому принципу появились достаточно хорошие инфраструктурные объекты в Лузе, Белой Холунице, это не только автомобильные дороги, но и системы инженерные, которые нужны и могут быть использованы потенциальными и имеющимися инвесторами на территории данных моногородов».

«Здесь ключевая задача - комплексно, системно, в общей связке работать органам государственной власти, органам муниципального управления и самому бизнесу. Причем, задача сопровождать внешних инвесторов на всех этапах - от идей до завершения».

О комплексном развитии моногородов рассказали в Правительстве области. В частности, в ближайшее время будет составлен реестр инвестиционных площадок и проведены встречи с руководителями градообразующих предприятий и инвесторами.На территории опережающего социально-экономического развития в Вятских Полянах планируется построить завод по переработке молока. Таким образом, в реестр резидентов будет включено четвертое предприятие. Такой статус уже получили компании по производству лифтового оборудования и подъемных механизмов, а также пенополистирола и алюминиевой литой посуды. В июле этого года Минэкономразвития России принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития в отношении моногорода Белая Холуница.В целом в Кировской области реализуется 54 инвестпроекта, еще 14 - планируется на территории моногородов. И уже удалось создать более трех тысяч постоянных рабочих мест и привлечь свыше 12 миллиардов рублей. В ближайшее время будет сформирован реестр инвестиционных площадок, максимально готовых к тому, чтобы инвесторы как можно быстрее налаживали и запускали производство.Отметим, что в 11-ти монопрофильных муниципальных образованиях проживает почти 15% населения области. И основная задача - остановить отток трудовых ресурсов и снять монозависимость от одной отрасли. Сейчас в Кировской области действуют налоговые преференции для резидентов ТОСЭР, расположенных на территории моногородов. На региональном уровне предприятия освобождаются от имущественного налога, также им предоставляют льготу на уплату налога на прибыль.