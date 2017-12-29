Игорь Васильев обсудил с профсоюзом работников образования новое положение об оплате труда учителей.

Поделиться новостью:

В Кировской области принцип начисления зарплаты учителям станет более прозрачным.

Это предусмотрено в новом Примерном Положении об оплате труда работников системы образования. На встрече с профсоюзом учителей Игорь Васильев отметил, что зарплата педагогов с 2012 года выросла более чем на 20%. По итогам 2017 года показатели оплаты труда, обозначенные майскими Указами президента РФ, были достигнуты.

И этот вопрос областные власти держат на постоянном контроле.

- На протяжении полутора лет мы с профсоюзами регулярно встречаемся и обсуждаем этот важный вопрос. Правительство прислушивается к вашим предложениям и пожеланиям и меняет положения об оплате труда. К сожалению, мы ограничены рамками бюджета Кировской области. При этом есть четкое понимание, что если мы не будем поддерживать образование и педагогических работников, наши дети не получат достойного образования. За эти полтора года зарплаты учителей все же подросли. На сегодня увеличена доля оклада в структуре зарплаты школьных учителей, тем самым увеличена и гарантированная часть оплаты труда, - отметил Игорь Васильев.

В июле этого года по инициативе главы региона областное министерство образования утвердило новое Примерное Положение об оплате труда педагогических работников, которое было согласовано, в том числе, и с профсоюзом работников образования. Новое положение позволило сделать систему оплаты труда педагогов более прозрачной. Согласно Положению, с 1 сентября базовый размер оклада учителей школ был увеличен до 11 163 рублей. Были сохранены необходимые компенсационные и стимулирующие выплаты: за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, за работу в сельских школах, премиальные выплаты, выплаты за наличие квалификационной категории, ученой степени и почетного звания.

На эти цели фонд оплаты труда будет увеличен на 80 млн рублей.

- В июне этого года были внесены поправки в бюджет области, которые предусматривают около 700 млн рублей дополнительных средств на оплату труда работников системы общего образования и дошкольного образования. В том числе правительство Кировской области решило выделить дополнительно средства на повышение оплаты труда воспитателям детских садов в размере 60 млн рублей. У нас ежемесячно оценивается выполнение майских Указов президента в части достижению целевых показателей по заработной плате "указным” категориям. Если до июня текущего года оценка происходила по целевому показателю, доведенному до нас Министерством труда РФ - 22 881 рублей с начала 2018 года, с июня оценка Росстатом происходит по средненачисленной зарплате по региону. В июне она составила более 23 600 рублей. Таким образом, фонд оплаты труда и заработная плата регулярно растет, - отметил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Курдюмов.

В январе этого года проиндексирован зарплатный фонд педагогов: школьным учителям - почти на 5%, преподавателям и мастерам профессиональных образовательных организаций - на 4%, педагогам дополнительного образования - на 8%, воспитателям детских садов - на 4%.

- Та система оплаты труда, которая сегодня существует в РФ - она негодная. Потому что она привязана к нормативу, то есть, чем больше учеников, тем больше средств получает школа, из чего и создается фонд оплаты труда. Сейчас в сельских школах количество детей сокращается. Учителя там все так же работают, набирают часы, а зарплата у них уменьшается. Поэтому предложение такое: государство обязано гарантировать учителю заработную плату независимо от количества учащихся. И второй момент - нужно фиксировать оплату труда учителя, ту, которая идет за пределами его учебных часов. Мы должны четко понимать, сколько, например, в Кировской области платят за классное руководство, - отметил депутат ЗакСобрания Анатолий Чурин.

Позицию Анатолия Чурина поддержали и члены профсоюза работников образования.

В свою очередь, Игорь Васильев предложил членам профсоюза еще раз собраться за круглым столом и обсудить конкретные предложения по изменению системы оплаты труда. Глава региона обозначил, что сегодня у области появилась возможность выносить свои предложения на обсуждение федеральных властей в рамках формирования национального проекта «Образование».

- Было бы хорошо, если бы вы вместе с профсоюзами и министерством образования сформулировали, как мы бы видели в новом проекте «Образование» переход на единый принцип оплаты труда. В начале октября давайте соберемся, пригласим директоров школ больших и малокомплектных, послушаем ваши предложения. Также посмотрим, что мы можем сделать накануне принятия бюджета, с чем мы можем выйти. Мы поймем, сколько нужно добавить средств, какие у нас есть возможности и примем на нашем уровне решение, - подытожил Игорь Васильев.