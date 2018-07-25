24 сентября в регионе стартует Неделя промышленности
Основную налоговую часть, а также социально-экономическую основу нашего региона формирует промышленный сектор. Правительство региона уделяет особое внимание промышленности, поскольку она является "локомотивом" развития экономики не только региона, но и России в целом. Напомним, что в конце прошлого года в регионе установлен праздник - день промышленности Кировской области. Инициативу поддержали руководители заводов ОПК и бизнес сообщество.
МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы рассчитываем, что именно в этот день, это последнее воскресенье сентября, каждый кировчанин станет чуть ближе к промышленности. Будет поглощен заводской жизнью, будет изучать новые практики. Именно в промышленности, в первую очередь, применяются инновационные технологии, которые используются в производственных циклах».
В преддверии праздника с 24 сентября дан старт неделе промышленности, которая также позитивно скажется на развитии производственного и промышленного потенциала нашего региона. На неделе промышленности пройдет официальное открытие инжинирингового центра.
Также состоится открытие регионального фонда развития промышленности. Его ключевая задача - это финансовая поддержка промышленных предприятий планирующих выпуск новой продукции, а также расширяющих или модернизирующих уже действующее производство. Добавим, что 24 сентября для промышленных предприятий состоится семинар об имеющихся и планируемых мерах поддержки.
АНДРЕЙ ПЕРЕСКОКОВ, МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В нем также примут участие спикеры, которые являются руководителями организаций. Соответственно представители минпромторга, руководители подразделений российского экспортного центра, регионального госфонда и центра поддержки экспорта Кировской области, а также руководители кировского ЦСМ».
25 сентября планируется проведение круглого стола. Тема - стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года. 26 сентября пройдет заключительный этап конкурса "Новаторство в производстве" и "Лучший наставник".
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