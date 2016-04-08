Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

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Преступники пытаются опустошать банковские счета клиентов, по-своему трактуя закон о противодействии кибермошенничеству.

Человек получает СМС-сообщение, в котором говорится, что его банковская карта заблокирована и необходимо подтвердить последнюю операцию по телефону.

Дозвонившемуся гражданину сообщают, что с помощью его карты, например, недавно пытались расплатиться в магазине. Для ее разблокировки требуется назвать фамилию и имя, значащиеся на карте, ее номер, срок действия, CVV-код, а также пароль, который придет человеку в СМС-сообщении.

Как только человек сообщает эту информацию, мошенники списывают с его счета все деньги.

Согласно новому закону банки действительно могут приостанавливать операции клиентов на срок не более двух рабочих дней, если возникнут подозрения, что денежные средства были переведены без согласия владельца счета.

Но работники банка ни при каких обстоятельствах не будут спрашивать данные карты. Так действуют только мошенники.

Эксперты Отделения Киров Волго-Вятского ГУ Банка России рекомендуют руководствоваться основными правилами безопасности, чтобы не стать жертвой мошенников:



- получив сообщение о блокировке карты, нужно сразу позвонить в банк и все уточнить. Номер телефона указан на обороте карты, в договоре о ее выпуске и обслуживании и на официальном сайте банка;

- не перезванивайте по номеру, указанному в СМС-сообщении;

- никогда не сообщайте данные своей карты: ПИН-код, CVV-код, кодовое слово, срок действия карты, приходящие в смс-сообщениях разовые пароли;

- будьте бдительны, не поддавайтесь на уговоры.