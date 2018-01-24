Елена Ковалева проконтролировала восстановление благоустройства вблизи строительства путепровода в Чистые пруды.

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Глава города Кирова Елена Ковалева встретилась с представителями подрядной организации «Мостотряд-46», занимающейся возведением путепровода в Чистые пруды, МКУ «УКС», являющегося заказчиком данного объекта, и местными жителями, чьи дворы были затронуты масштабной стройкой.

На личном приеме у главы города горожане пожаловались на отсутствие дороги, тротуаров и мусорных контейнеров возле домов 40а, 42а, 46 по улице Ивана Попова и домов №97, 99 по улице Комсомольской. Особенно тяжело приходится кировчанам в дождливую погоду, когда все оставшиеся подъездные пути и проходы превращаются в непролазную грязь. Обсуждался вопрос и о том, что необходима установка шумозащитных экранов, поскольку рядом с жильем и стадионом школы №40 пройдет оживленная трасса.

На данный момент подрядчик удлинил временные деревянные тротуары от дома №46 до дома №42а по ул. И. Попова, и жалоб от местных жителей больше не поступало. Установлены и дополнительные контейнеры для мусора. Завершен ремонт дорожного полотна ул. Красина от Грибоедова до Попова, что обеспечило нормальный подъезд к школе и приемному покою больницы.

Что касается восстановления нарушенного благоустройства дворов домов №№40а, 42а и 46 по ул. И. Попова с организацией парковки в асфальтобетонном исполнении, то здесь возникли некоторые сложности. Выяснилось: затраты на данные работы не были учтены проектом 2009 года. Сейчас подрядчик, чтобы исключить нецелевое расходование бюджетных средств, направил документы на повторную экспертизу, заключение которой он рассчитывает получить в начале ноября.

- Сроки выполнения работ по благоустройству объективно сдвинулись, так как были обнаружены неучтенные сети тепло- и газоснабжения, которые срочно пришлось переносить, - пояснила Елена Ковалева. - Проезд необходим для передвижения строительной техники, и сейчас класть асфальт нецелесообразно. Выравнивание щебнем площадки для автостоянки и подъезда к домам подрядчик произведет в ближайшее время, а полное благоустройство дворовых территорий - в будущем году.

Проработан вопрос и об установке шумозащитных экранов вдоль стадиона школы №40. На это требуется 340 тыс. рублей. Средства не предусмотрены в бюджете города на текущий год, но включены в план ремонтных работ общеобразовательных организаций на 2019-й.