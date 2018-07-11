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Новости / Экономика

В Кирове появятся новые экологичные детские площадки.

Сегодня, 13:25 | Просмотров: 60 | Версия для печати
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Министерство лесного хозяйства подготовило план мероприятий «дорожную карту» по реализации пилотного проекта по созданию детских игровых площадок из деревянных конструкций на территории Кировской области.
 
Рабочая группа из числа представителей министерства, МО «Город Киров», научно-образовательного сообщества и лесопереработчиков приступила к проработке пилотного проекта.
 
На первом заседании группы были рассмотрены планируемые общественные места размещения детских игровых площадок в городе Кирове, а также несколько вариантов дизайн-проектов данных изделий, собираемых из древесины.
 
Игровые площадки из дерева являются наиболее экологичными и эстетически привлекательными, изготовляться будут на предприятиях нашей области, местными производителями, а главное будут радовать  маленьких жителей города – отметил заместитель Председателя Правительства Кировской области Максим Кочетков.
 
В данную работу активно включились предприятия лесопромышленного комплекса региона, которые готовы поддержать инициативу Правительства области и построить несколько детских площадок, которые будут украшать город Киров.


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