Прокуратура проведет «горячую линию» и прием участников долевого строительства.

Поделиться новостью:

26 сентября 2018 года с 10 до 18 час. прокуратура Кировской области организует прием сообщений на телефон «горячей линии» по вопросам соблюдения прав граждан в сфере долевого строительства (перерыв с 13-00 до 13-48).

По телефону можно сообщить сведения о нарушениях прав участников долевого строительства многоквартирных домов, несоблюдении порядка оформления договорных отношений, невыполнении сроков и нормативов качества строительных работ, фактах незаконного использования и хищения денежных средств, собираемых с дольщиков и др., а также получить ответы на интересующие вопросы правового характера в данной сфере.

Сообщение можно оставить, позвонив по телефону 8 (8332) 64-58-17, а также на официальном сайте прокуратуры области.

Помимо этого 28 сентября 2018 года с 9 до 13 час. начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Шишкин Александр Сергеевич проведет личный прием граждан по указанным вопросам.

Прием пройдет в здании прокуратуры Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Володарского, д. 98.

При поступлении сведений о нарушениях закона будут незамедлительно проведены проверки, с целью восстановления нарушенных прав и привлечения к ответственности виновных лиц приняты меры прокурорского реагирования.

по информации прокуратуры Кировской области