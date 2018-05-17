Проект промышленного кластера биотехнологий Кировской области получит субсидиарную поддержку Минпромторга РФ

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Комиссия при Минпромторге России по отбору совместных проектов участников промышленных кластеров рассмотрела очередной пакет заявок на участие в отборе.

По итогам обсуждения был поддержан совместный проект кластера биотехнологий Кировской области. Он предполагает организацию производства генно-инженерной (рекомбинантной) гриппозной вакцины, аналогов которой на российском рынке не существует.

В ходе реализации проекта будет создано 63 новых рабочих места, в том числе 50 высокопроизводительных.

Участникам кластера будет предоставлена субсидия на возмещение до 50% затрат при реализации проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции. Общая сумма реализации проекта составляет 331 млн рублей, часть затрат будет профинансирована из федерального бюджета.

В защите совместного проекта участников кластера, которая состоялась в Минпромторге России 10 сентября, участвовали зампред правительства Кировской области Максим Кочетков, заместитель министра промышленной политики Кировской области Артем Нопин, генеральный директор ООО «НАНОЛЕК» Михаил Некрасов и директор Ассоциации «Промышленный кластер биотехнологий» Сергей Толстобров.

Напомним, работа по созданию в регионе промышленного кластера биотехнологий проводилась под непосредственным руководством заместителя председателя правительства области Максима Кочеткова. Был разработан и согласован план мероприятий по созданию промышленного кластера. Организационный процесс завершился в конце 2017 года.

В мае текущего года кластер был включен в Перечень промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров Минпромторга России.