Правительство Кировской области и Вятская ТПП заключили соглашение о взаимодействии.

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Соглашение о взаимодействии подписали министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева и президент Вятской ТПП Николай Липатников.

Встреча под председательством министра была посвящена взаимодействию с бизнес-сообществом при проведении оценки регулирующего воздействия - экспертизе новых или действующих законодательных актов. Подписанные документ регулирует совместную работу исполнительной власти региона и бизнес-сообщества при проведении экспертизы законодательных актов.

- В вопросах оценки регулирующего воздействия власть и бизнес должны быть коллегами. Обоснованные дополнения и изменения со стороны бизнес-сообщества в готовящийся нормативный правовой акт сделают его наиболее качественным и эффективным. Ведь основной целью ОРВ является выявление избыточных обязанностей, запретов и ограничений для бизнеса, содержащихся в проектах нормативных правовых актах, и предотвращение необоснованных расходов как предпринимателей, так и бюджета, то есть соблюдения баланса интересов бизнеса и власти, - отметила Наталья Кряжева.

Министр также ознакомила советников ВТПП с процедурой публичных консультаций проектов НПА, проводимых при оценке регулирующего воздействия. Для этого проект нормативного акта размещается на официальном сайте ведомства ( https://invest.kirovreg.ru ), где заинтересованные лица могут обозначить свою позицию и внести предложения по его доработке.

Николай Липатников отметил, что экспертиза законопроектов - одно из приоритетных направлений деятельности ВТПП, именно благодаря этому механизму удается влиять на принимаемые нормативные правовые акты, в том числе и федерального значения.

- Процедура ОРВ позволяет выразить экспертное мнение, дать профессиональную, квалифицированную оценку проектов нормативных правовых актов, четко спрогнозировав последствия для экономики региона, бизнеса, внести предложения по совершенствованию механизмов. Это, в свою очередь, позволяет разработчикам законопроекта своевременно и с опорой на фактические данные внести корректировки и добиться большей эффективности и более «безболезненного» внедрения норм регулирования, - подытожил президент ВТПП.