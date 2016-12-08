В Кирове установили памятный знак в честь работников леса.
Стела была установлена у здания министерства лесного хозяйства Кировской области.
Памятный знак установлен в честь ежедневного и нелегкого труда работников леса, в чьи задачи входит сохранение и преумножение лесного богатства.
На открытии стелы министр лесного хозяйства Кировской области Сергей Салин выразил признательность всем, кто верен профессиональному долгу, кто, несмотря на трудности, вносит свой вклад в развитие лесной отрасли. Он подчеркнул, что все работники отрасли - высококлассные специалисты, честно и мужественно исполняющие свои обязанности.
Леса региона занимают около 70% территории области. Лесная отрасль является приоритетной составляющей экономики региона, основой его экологической безопасности, а также залогом благополучия всех жителей региона.
Стела «Лесное хозяйство Кировской области» разработана и установлена региональным министерством лесного хозяйства совместно с областной организацией профсоюза работников лесных отраслей РФ по поручению заместителя председателя правительства Кировской области Максима Кочеткова.
Сделано это с целью повышения стабильности и дальнейшего развития лесного комплекса Кировской области, популяризации деятельности в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также повышения престижа лесных профессий.
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