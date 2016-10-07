Районам Кировской области выделят средства из резервного фонда правительства региона.

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Министерство финансов заключило соглашения о предоставлении средств из резервного фонда Правительства Кировской области с администрациями муниципальных образований.

В бюджет Верхнекамского района поступит 770 тыс. рублей на восстановление деревянного моста через реку Каму, который разрушился во время весеннего половодья.

Также несколько районов получат средства на социальные выплаты погорельцам. Верхошижемский район — в объеме 120 тыс. рублей, Нагорский район — 60 тыс. рублей, Слободской район — 20 тыс. рублей и Яранский район — 80 тыс. рублей.

Единовременные социальные выплаты получат граждане, пострадавшие в результате пожаров в поселке Верхошижемье, в поселке Нагорске, в поселке Разъезд Озерницкого сельского поселения Слободского района и в местечке Опытное Поле Яранского района.

Выплата составит 20 тыс. рублей на человека.