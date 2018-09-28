ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

28 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.5906
EURO: 76.2294
Погода в городе Кирове:
днём:  +5...+7°C
вечером:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

Кировская область перейдет на новую систему обращения с отходами.

Сегодня, 09:48 | Просмотров: 125 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Регион станет участником национального проекта «Экология». Поэтапный запуск новой системы должен завершиться до 1 января 2019 года.
 
В Кировской области по итогам конкурсного отбора статус регионального оператора присвоен АО «Куприт». Министерство энергетики и ЖКХ заключило с организацией соглашение на 10 лет. Согласно документу, в течение всего срока регоператор будет обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов на всей территории области.
 
Одной из ключевых задач, которую решают сейчас областные власти, также является создание в регионе современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами. Так, на строительство новых полигонов, мусоросортировочных заводов,  мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций регион планирует привлекать федеральные средства.
 
Их создание предусмотрено электронной моделью территориальной схемы обращения с отходами, которая постоянно актуализируется с учетом текущей ситуации.
 
В территориальной схеме Кировская область рассматривается как единая площадка для зоны деятельности регионального оператора, и те объекты, которые ранее эксплуатировались для муниципалитетов, получают статус межмуниципальных объектов. Соответственно на них распределяются потоки отходов из других районов.
 
К 2022 году планируется ввести в эксплуатацию еще 5 новых объектов полигонного захоронения. При этом из действующих полигонов останется только 8, остальные завершат работу.
 
Вероятней всего, в 2019 году эксплуатироваться не будет полигон в Куменском районе - организация не прошла лицензионную проверку Росприроднадзора, поток с него перераспределят на другой объект, и полигон в Санчурске - он предполагает модернизацию, проведение госэкспертизы, и только потом будет включен в террсхему.
 
Также предполагается ликвидация накопленного экологического вреда. Для этого в регионе в 2013 году были инвентаризированы существующие свалки. Из 61 объекта, который необходимо рекультвировать, в нацпроект «Чистая страна» заявлены семь, и включены 6 свалок, которые должны устранить к 2024 году. Это свалка ТБО в Костино (накоплено 5 млн отходов), свалка в Вахрушах (81 тыс. отходов), свалка промотходов бывшего Лузского ЛПК (200 тыс. отходов), свалка ТБО в Малмыже (21 тыс.), в Омутнинске (23 тыс.) и Слободском (42 тыс.).
 
Совместно с руководством муниципалитетов сейчас проводится разъяснительная работа с населением, чтобы уточнить, каким образом существующая система будет встроена в новую.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Вятских Полянах расследуют обстоятельства гибели на пожаре двух человек.

10:03 28.09.2018


В Вятских Полянах расследуют обстоятельства гибели на пожаре двух человек.

Кировская область перейдет на новую систему обращения с отходами.

9:48 28.09.2018


Кировская область перейдет на новую систему обращения с отходами.

В Кирово-чепецком районе будут судить владельца собак, напавших на нескольких людей.

9:41 28.09.2018


В Кирово-чепецком районе будут судить владельца собак, напавших на нескольких людей.

В Кировской области наблюдали редкую белую радугу.

19:29 27.09.2018


В Кировской области наблюдали редкую белую радугу.

Районам Кировской области выделят средства из резервного фонда правительства региона.

18:53 27.09.2018


Районам Кировской области выделят средства из резервного фонда правительства региона.

В Кирове установили памятный знак в честь работников леса.

18:44 27.09.2018


В Кирове установили памятный знак в честь работников леса.

В Кирове ищут пациента, пропавшего из психиатрической больницы.

18:41 27.09.2018


В Кирове ищут пациента, пропавшего из психиатрической больницы.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове открылся Инжиниринговый центр ВятГУ

10:31 28.09.2018


В Кирове открылся Инжиниринговый центр ВятГУ

Кировские общественники вышли на дороги Кирова, чтобы проверить информацию о ямочном ремонте

20:45 27.09.2018


Кировские общественники вышли на дороги Кирова, чтобы проверить информацию о ямочном ремонте

Сразу трое кировчан стали победителями Первенства мира по рукопашному бою

17:53 27.09.2018


Сразу трое кировчан стали победителями Первенства мира по рукопашному бою

О народном умельце из поселка Мирный Оричевского района

17:50 27.09.2018


О народном умельце из поселка Мирный Оричевского района

В Кирове идет строительство восьмого дома для детей-сирот

17:47 27.09.2018


В Кирове идет строительство восьмого дома для детей-сирот

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области выбрали регионального оператора по обращению с ТКО

24.04.2018


В Кировской области выбрали регионального оператора по обращению с ТКО

Новая система обращения с отходами

10.05.2018


Новая система обращения с отходами

В Кировской области построят 13 объектов по сортировке и переработке мусора.

06.06.2018


В Кировской области построят 13 объектов по сортировке и переработке мусора.

Бытовые отходы

13.10.2015


Бытовые отходы

На полигонах ТКО поставят весовое оборудование

14.07.2016


На полигонах ТКО поставят весовое оборудование

В Кировской области построят первый межмуниципальный полигон ТБО.

10.08.2015


В Кировской области построят первый межмуниципальный полигон ТБО.

Популярные новости

Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

20.09.2018


Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

В Кирове начинается отопительный сезон.

25.09.2018


В Кирове начинается отопительный сезон.

Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

21.09.2018


Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

20.09.2018


В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

В пригороде Кирова ВАЗ-2115 врезался в лося.

25.09.2018


В пригороде Кирова ВАЗ-2115 врезался в лося.

Деревня Собакино борется за звание самой красивой в Кировской области

19.09.2018


Деревня Собакино борется за звание самой красивой в Кировской области

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх