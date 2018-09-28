Кировская область перейдет на новую систему обращения с отходами.

Поделиться новостью:

Регион станет участником национального проекта «Экология». Поэтапный запуск новой системы должен завершиться до 1 января 2019 года.

В Кировской области по итогам конкурсного отбора статус регионального оператора присвоен АО «Куприт». Министерство энергетики и ЖКХ заключило с организацией соглашение на 10 лет. Согласно документу, в течение всего срока регоператор будет обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов на всей территории области.

Одной из ключевых задач, которую решают сейчас областные власти, также является создание в регионе современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами. Так, на строительство новых полигонов, мусоросортировочных заводов, мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций регион планирует привлекать федеральные средства.

Их создание предусмотрено электронной моделью территориальной схемы обращения с отходами, которая постоянно актуализируется с учетом текущей ситуации.

В территориальной схеме Кировская область рассматривается как единая площадка для зоны деятельности регионального оператора, и те объекты, которые ранее эксплуатировались для муниципалитетов, получают статус межмуниципальных объектов. Соответственно на них распределяются потоки отходов из других районов.

К 2022 году планируется ввести в эксплуатацию еще 5 новых объектов полигонного захоронения. При этом из действующих полигонов останется только 8, остальные завершат работу.

Вероятней всего, в 2019 году эксплуатироваться не будет полигон в Куменском районе - организация не прошла лицензионную проверку Росприроднадзора, поток с него перераспределят на другой объект, и полигон в Санчурске - он предполагает модернизацию, проведение госэкспертизы, и только потом будет включен в террсхему.

Также предполагается ликвидация накопленного экологического вреда. Для этого в регионе в 2013 году были инвентаризированы существующие свалки. Из 61 объекта, который необходимо рекультвировать, в нацпроект «Чистая страна» заявлены семь, и включены 6 свалок, которые должны устранить к 2024 году. Это свалка ТБО в Костино (накоплено 5 млн отходов), свалка в Вахрушах (81 тыс. отходов), свалка промотходов бывшего Лузского ЛПК (200 тыс. отходов), свалка ТБО в Малмыже (21 тыс.), в Омутнинске (23 тыс.) и Слободском (42 тыс.).

Совместно с руководством муниципалитетов сейчас проводится разъяснительная работа с населением, чтобы уточнить, каким образом существующая система будет встроена в новую.