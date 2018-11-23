В областном правительстве обсудили прогнозный размер тарифов на теплоснабжение и вывоз мусора.

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При утверждении тарифов будет учитываться в первую очередь их экономическая обоснованность.

В 2019 году рост тарифов произойдет в два этапа: с 1 января на 1,7% и с 1 июля на 2,8%.

Участники совещания рассмотрели предлагаемую тарифную модель ОАО «КТК». Компания представила график прогнозных тарифов до июля 2025 года.

Также представители власти обсудили вопрос установления единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год. Первый зампред правительства Кировской области Александр Чурин обратил внимание на необходимость вести работу с управляющими компаниями во избежание появления «двойных» расчетов.

Так, ранее услуга по вывозу мусорных отходов входила в услугу по содержанию общедомового имущества. С 1 января 2019 года вывоз ТКО станет отдельной услугой.

В РСТ идет работа по расчету размера платы для жителей региона. Плата для кировчан не превысит 156 рублей с человека, жителей Кирово-Чепецка - 148 рублей, для остальной области - 130 рублей.

Окончательное тарифное решение на услугу по обращению с ТКО будет принято 4 декабря 2018 года на заседании правления РСТ.