ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Новости / Экономика

В областном правительстве обсудили прогнозный размер тарифов на теплоснабжение и вывоз мусора.

Вчера, 14:49 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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При утверждении тарифов будет учитываться в первую очередь их экономическая обоснованность.
 
В 2019 году рост тарифов произойдет в два этапа: с 1 января на 1,7% и с 1 июля на 2,8%.
 
Участники совещания рассмотрели предлагаемую тарифную модель ОАО «КТК». Компания представила график прогнозных тарифов до июля 2025 года.
 
Также представители власти обсудили вопрос установления единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год. Первый зампред правительства Кировской области Александр Чурин обратил внимание на необходимость вести работу с управляющими компаниями во избежание появления «двойных» расчетов.
 
Так, ранее услуга по вывозу мусорных отходов входила в услугу по содержанию общедомового имущества. С 1 января 2019 года вывоз ТКО станет отдельной услугой.
 
В РСТ идет работа по расчету размера платы для жителей региона. Плата для кировчан не превысит 156 рублей с человека, жителей Кирово-Чепецка - 148 рублей, для остальной области - 130 рублей.
 
Окончательное тарифное решение на услугу по обращению с ТКО будет принято 4 декабря 2018 года на заседании правления РСТ.


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