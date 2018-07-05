Депутата кировской гордумы Дмитрия Никулина объявили в розыск.

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В СУ СКР по Кировской области подозревают, что беглый депутат гордумы - вероятный инициатор и организатор хищения денежных средств ООО «Электронный проездной».

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кировской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств в сумме 20 миллионов рублей, принадлежащих ООО «Электронный проездной».

В рамках расследования уже заключены под стражу директор ООО «Электронный проездной» и бывший директор МБУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта».

Следователями была собрана достаточная доказательственная база, на основании которой было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Кировской городской Думы Дмитрия Никулина.

По версии следствия, именно он мог выступить инициатором и организатором схемы хищения средств ООО «Электронный проездной». Она заключалась в сборе дополнительных процентов за использование школьниками программного обеспечения «Мама, Я пришел». Общая сумма похищенного составила порядка 20 миллионов рублей.

В настоящее время местонахождение Дмитрия Никулина не установлено. Депутат объявлен в розыск.

Следственные органы обращаются к жителям Кировской области и города Кирова, которые располагают информацией о местонахождении данного гражданина, с просьбой сообщить об этом в Следственный комитет.

Всю имеющуюся информацию можно передать сотрудникам регионального СК по телефонам: 8 (8332) 485- 121, 8 (8332) 485-126.

Конфиденциальность лица, предоставившего любую информацию о местонахождении подозреваемого, гарантируется.

по информации СУ СКР по Кировской области