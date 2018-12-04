ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

04 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.4467
EURO: 75.6562
Погода в городе Кирове:
ночью:  -6...-4°C
утром:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

В Кировской области увеличат прожиточный минимум.

Сегодня, 15:44 | Просмотров: 131 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Напомним, прожиточный минимум корректируется по итогам квартала.
 
Сейчас этот показатель составляет 9 675 рублей на душу населения.
 
Новая величина прожиточного минимума будет установлена с 10 декабря 2018 года. Его размер на душу населения составит 9 897 рублей. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума насчитывает 10 тысяч 572 рубля, для пенсионеров – 8 тысяч 86 рублей, для детей – 10 тысяч 121 рубль.
 
При определении права на ежемесячное пособие на ребенка будет применяться величина прожиточного минимума на душу населения – 9 тысяч 897 рублей, на льготный проезд – 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, то есть 14 тысяч 846 рублей.
 
Если доход гражданина не превышает 14 тысяч 846 рублей, он может обратиться в орган социальной защиты по месту жительства, чтобы подтвердить право на льготный проезд.
 
Также подать документы можно в МФЦ.
 
Из-за изменения прожиточного минимума органы соцзащиты произведут перерасчет размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для перерасчета субсидий обращаться в органы социальной защиты населения не потребуется.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В конце декабря кировчан ожидает шестидневная рабочая неделя.

16:05 04.12.2018


В конце декабря кировчан ожидает шестидневная рабочая неделя.

В Кировской области увеличат прожиточный минимум.

15:44 04.12.2018


В Кировской области увеличат прожиточный минимум.

В Кирово-Чепецке задержали двух подростков-наркодилеров.

12:39 04.12.2018


В Кирово-Чепецке задержали двух подростков-наркодилеров.

В Кирове пенсионерка перечислила мошенникам 50 тысяч рублей.

10:58 04.12.2018


В Кирове пенсионерка перечислила мошенникам 50 тысяч рублей.

Кировчанина, напавшего на таксиста, приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

10:48 04.12.2018


Кировчанина, напавшего на таксиста, приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

В спорткомплексе «Перекоп» готовятся к первым соревнованиям нового сезона.

10:19 04.12.2018


В спорткомплексе «Перекоп» готовятся к первым соревнованиям нового сезона.

В Кировской области появилась Федеральная инновационная площадка.

9:45 04.12.2018


В Кировской области появилась Федеральная инновационная площадка.

Все новости

Вести. Кировская область

Почтовые отделения начали официально принимать письма Деду Морозу

20:47 04.12.2018


Почтовые отделения начали официально принимать письма Деду Морозу

Всероссийскому обществу инвалидов - 30 лет

20:45 04.12.2018


Всероссийскому обществу инвалидов - 30 лет

Кировчане отметили юбилей конструктора знаменитого Т-34 Михаила Кошкина

17:50 04.12.2018


Кировчане отметили юбилей конструктора знаменитого Т-34 Михаила Кошкина

В Кирове прошли первые в этом году соревнования по зимней рыбалке

17:48 04.12.2018


В Кирове прошли первые в этом году соревнования по зимней рыбалке

В Кирове обсудили методы и подходы диагностики качества окружающей среды

17:46 04.12.2018


В Кирове обсудили методы и подходы диагностики качества окружающей среды

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области установили новую величину прожиточного минимума.

12.09.2018


В Кировской области установили новую величину прожиточного минимума.

Прожиточный минимум

14.04.2009


Прожиточный минимум

Льготный проезд на электричках сохранится

05.12.2016


Льготный проезд на электричках сохранится

Величину прожиточного минимума кировского пенсионера увеличат до 8 236 рублей.

22.09.2015


Величину прожиточного минимума кировского пенсионера увеличат до 8 236 рублей.

Прожиточный минимум на 4-ый квартал

14.03.2016


Прожиточный минимум на 4-ый квартал

Повышение размера прожиточного минимума

10.10.2006


Повышение размера прожиточного минимума

Популярные новости

Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

28.11.2018


Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

27.11.2018


В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

28.11.2018


В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

03.12.2018


В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

На улице Московской автомобиль сбил женщину с ребенком.

24.11.2018


На улице Московской автомобиль сбил женщину с ребенком.

В Кирове на водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, завели уголовное дело.

25.11.2018


В Кирове на водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх