В Кировской области увеличат прожиточный минимум.

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Напомним, прожиточный минимум корректируется по итогам квартала.

Сейчас этот показатель составляет 9 675 рублей на душу населения.

Новая величина прожиточного минимума будет установлена с 10 декабря 2018 года. Его размер на душу населения составит 9 897 рублей. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума насчитывает 10 тысяч 572 рубля, для пенсионеров – 8 тысяч 86 рублей, для детей – 10 тысяч 121 рубль.

При определении права на ежемесячное пособие на ребенка будет применяться величина прожиточного минимума на душу населения – 9 тысяч 897 рублей, на льготный проезд – 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, то есть 14 тысяч 846 рублей.

Если доход гражданина не превышает 14 тысяч 846 рублей, он может обратиться в орган социальной защиты по месту жительства, чтобы подтвердить право на льготный проезд.

Также подать документы можно в МФЦ.

Из-за изменения прожиточного минимума органы соцзащиты произведут перерасчет размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для перерасчета субсидий обращаться в органы социальной защиты населения не потребуется.