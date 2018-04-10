В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

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Преступление удалось раскрыть по горячим следам.

Инцидент произошел вечером в одном из ювелирных магазинов на улице Комсомольской г. Кирова.

По словам продавцов, один из посетителей долго выбирал украшение и перебрал несколько вариантов. Когда в зале не оказалось других покупателей, мужчина схватил золотую цепочку с крестиком, извинился перед персоналом и выбежал из салона.

Продавец попыталась догнать грабителя, но не смогла. Ушерб магазину составил 34 тысячи рублей.

Приметы подозреваемого сообщили всем патрулям. Тем временем оперативники отправились проверять ломбарды Кирова. В одном из них и нашлось только что похищенное ювелирное изделие. Сотрудники ломбарда помогли установить личность подозреваемого.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, похожего по приметам, и доставил в отдел полиции.

Как выяснилось, после того "вежливый грабитель" сдал похищенное в один ломбард, на вырученные деньги он выкупил заложенный ранее сотовый телефон. В отношении неработающего кировчанина, 1988 г.р. возбуждено уголовное дело.

по информации УМВД по Кировской области