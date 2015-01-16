Кировская область вошла в число самых "упитанных" регионов России.

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В Совете Федерации РФ прошел парламентский час, в ходе которого выступила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

В своем докладе она привела статистику по количеству россиян, страдающих ожирением.

Оказалось, что наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области.

"Как следствие - здесь самая высокая заболеваемость диабетом", - сообщила Голикова.

Вице-премьер заявила, что в рамках нацпроекта "Демография" будет внедрена программа мониторинга за состоянием питания различных групп населения.

На предстоящее три года на нацпроект "Демография" предусмотрено 523 миллиарда рублей, которые пойдут на межбюджетные трансферты.

Это позволит предотвратить возникновение целого ряда заболеваний, связанных с питанием. В первую очередь, болезни сердечно-сосудистой системы, диабета, новообразования и болезни желудочно-кишечного тракта.