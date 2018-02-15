ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Новости / Экономика

В Кирове выявили подпольный крематорий для домашних животных.

Сегодня, 16:28 | Просмотров: 160 | Версия для печати
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Жители улицы Потребкооперации с некоторых пор стали жаловаться на специфический запах.
 
На территории пилорамы, расположенной неподалеку, рабочие регулярно сжигали какие-то отходы.
 
По заявлению ОНФ управление ветеринарии провело проверку и выяснилось, на пилораме установлена крематорная установка и в ней сжигают в ней останки домашних животных, поступающих из ветеринарных клиник Кирова.
 
При этом передача и перевозка биологических отходов проводилась без сопроводительных ветеринарных документов. Откуда животных привозили и от каких заболеваний они умерли, оставалось неизвестным.
 
Также у предприятия не оказалось разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Плату за негативное воздействие на окружающую среду оно не вносило и на госучете не состоит. Санитарно-защитная зона у объекта тоже не установлена, хотя по закону она должна быть не менее 500 метров.
 
Также выяснилось, что несмотря на многочисленные нарушения, оснований для внеплановой проверки предприятия некоторые надзорные органы не нашли. Специалисты Роспотребнадзора сослались на то, что объект они не разыскали и взяли пробы атмосферного воздуха в жилом микрорайоне, а не в месте выброса загрязняющих веществ. Превышений ПДК там не было выявлено.
 
Единственное, что грозит сейчас предприятию, это штраф за прием и перевозку биологических отходов без документов. Также министерством охраны окружающей среды ему вынесены предупреждения за отсутствие необходимых разрешительных документов. В данный момент организация занимается их оформлением.
 
В ОНФ полагают, что не единственный в регионе подобный объект.
 
Добавим, что жители микрорайона Лянгасово периодически страдают от специфических запахов, которые исходят от лесопилки, расположенной неподалеку от домов на Молодежном проезде.       


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