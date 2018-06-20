В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

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Под снос пошли сооружения на 4-х участках земли, на которых располагается горнолыжный комплекс.

Летом 2018 года разрешения на использование этих участков были отозваны в связи с многочисленными нарушениями.

На юго-восточном склоне Кикиморской горы экологи нашли свалку отходов порядка 50 кубометров. Нижняя граница свалки находилась в зоне памятника природы «Ежовский озерно-родниковый комплекс».

Спустя полгода арендатор участков не освободил их от своих объектов и не провел рекультивацию земель.

Как сообщили в администрации ТУ по Первомайскому району, в конце ноября владельцу было направлено уведомление о том, что будет проведен демонтаж. Но реакции снова не последовало.

В день демонтажа, 5 декабря, владелец незаконных построек перегородил путь для спецтехники, заявив, что у «подрядчиков от администрации города» нет документов.

Власти города считают, что с точки зрения закона соблюдены все необходимые нормы и процедуры.