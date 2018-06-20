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Новости / Экономика

В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

Сегодня, 17:04 | Просмотров: 313 | Версия для печати
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Под снос пошли сооружения на 4-х участках земли, на которых располагается горнолыжный комплекс.
 
Летом 2018 года разрешения на использование этих участков были отозваны в связи с многочисленными нарушениями.
 
На юго-восточном склоне Кикиморской горы экологи нашли свалку отходов порядка 50 кубометров. Нижняя граница свалки находилась в зоне памятника природы «Ежовский озерно-родниковый комплекс».
 
Спустя полгода арендатор участков не освободил их от своих объектов и не провел рекультивацию земель.
 
Как сообщили в администрации ТУ по Первомайскому району, в конце ноября владельцу было направлено уведомление о том, что будет проведен демонтаж. Но реакции снова не последовало.
 
В день демонтажа, 5 декабря, владелец незаконных построек перегородил путь для спецтехники, заявив, что у «подрядчиков от администрации города» нет документов.
 
Власти города считают, что с точки зрения закона соблюдены все необходимые нормы и процедуры.


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