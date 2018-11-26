Впервые за несколько лет в Кирове началось обустройство наиболее аварийных участков.

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Как отметили в областном ГИБДД, в городе впервые за 4 года началось выполнение рекомендации госавтоинспекций на предмет обустройства аварийно опасных участков улиц.

Благодаря установленному на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Герцена светофору и нанесению дорожной разметки здесь за полтора месяца не зафиксировано ни одного ДТП.

В текущем году за счет средств муниципального бюджета был установлен светофор на Московской, 171, ведётся модернизация светофорного объекта на перекрёстке Ленина - МОПРа.

За счёт средств инвесторов установлен светофор для пешеходов с вызывным устройством на Лепсе, 24.

В ноябре по распоряжению главы администрации Кирова Ильи Шульгина выделены дополнительные средства на проведение аварийного ямочного ремонта.

На данный момент выполнены на 30 участках, в том числе на улицах Упита, Волкова, Ульяновской, Ломоносова, Малой Московской, Комсомольской, на проезде Циолковского и Студенческом проезде, на перекрёстке улиц Солнечной и Производственной.

Предстоят работы на улицах Ленина, Северное кольцо, на ряде дорог Нововятского района и Ганино.