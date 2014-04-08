В Кирове ищут владельцев незаконно установленных ларьков.
Собственников просят добровольно снести свои нестационарные торговые объекты.
Ларьки расположены на перекрестке ул. Свердлова и Октябрьского проспекта.
По данным ТУ по Октябрьскому району, данный земельный участок не был предоставлен в установленном порядке для размещения НТО. Поэтому на данный момент проводится работа по выявлению собственников.
Владельцам имущества предлагают добровольно снести ларьки в срок до 10 декабря 2018 года.
Если хозяева не найдутся, снос НТО будет произведен без сохранения данного имущества.
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