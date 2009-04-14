В Кировской области 339 тысяч льготников в декабре получат соцвыплаты.

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За счет средств федерального бюджета выплаты по всем мерам социальной поддержки получат 165 тысяч человек.

Это инвалиды, семьи с детьми и детьми-инвалидами, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также члены их семей, «чернобыльцы». Общая сумма выплат составит более 260 млн рублей.

Из средств областного бюджета более 143 млн рублей также направят на выплаты 38 тысячам семей с детьми и более 136 тысячам региональным льготникам, в число которых входят ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, ветераны труда Кировской области.

Оставшиеся меры социальной поддержки за декабрь 2018 года и январь 2019-го будут выплачены в полном объеме в первые рабочие дни января. Их выплачивают из средств областного бюджета.

Деньги можно будет получить в почтовых отделениях либо через банки.