В Кирове в конце декабря начнется внедрение новой системы сбора мусора.

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В конце декабря в рамках внедрения новой системы сбора ТКО в городе начнут установку контейнеров на вновь созданных площадках.

После активной работы Ленинского теруправления с управляющими компаниями на 10 площадках уже увеличено число контейнеров, установлена более частая периодичность вывоза мусора.

Некоторые УК стали делать и разовые заявки на приборку площадок, чтобы не допускать их переполнения.

В ряде случаев принимается решение о переносе контейнерной площадки с улично-дорожной сети на придомовую территорию. Это помогает предотвратить переполнение контейнеров за счёт мусора, который выкидывают из проезжающих машин. Так, например, поступят с площадками по ул. Володарского, 211, Свободы, 57 и Орджоникидзе, 3.

Но в городе до сих пор остаются адреса, где проблема с мусором не решается. Один из них – по улице Карла Маркса, 134. Местная УК «Доверие» находится в процессе банкротства и не платит за вывоз мусора.

Эта и другие проблемы обсуждались на оперативном совещании в администрации г. Кирова. Глава администрации Илья Шульгин потребовал от КДУ-3 сегодня же вывезти накопившийся мусор с площадки у дома по К. Маркса, 134 и впредь ежедневно содержать её в надлежащем состоянии. Спустя несколько часов мусор с площадки был вывезен полностью.

В конце декабря в рамках внедрения новой системы сбора ТКО в Кирове начнётся установка контейнеров на вновь созданных контейнерных площадках. Илья Шульгин подчеркнул: в праздничные дни контроль за своевременным вывозом мусора необходимо усилить. "Новый механизм должен стартовать не 1 января - его нужно опробовать заранее, чтобы в новогодние дни не допустить непредвиденных ситуаций и форс-мажоров," - заявил сити-менеджер.