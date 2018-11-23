В Кировской области аналоговое телевещание будет отключено с 15 апреля 2019 года.

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Минкомсвязи опубликовало график перехода регионов РФ с аналогового на цифровое телевещание.

Переход будет проходить в три этапа: с января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня).

В этот период на экранах жителей регионов, согласно плану , в аналоговом эфире в течение недели будут транслировать предупреждение об отключении вещания в данном стандарте. Через неделю передатчик будет выключен.

В Кировской области, согласно графику, аналоговое телевещание будет отключено 15 апреля. До конца 2018 года цифровое вещание 20 эфирных телевизионных каналов будет включено по всей стране.

Напомним, чтобы принимать сигнал цифрового ТВ и радио, необходима дециметровая антенна или обычная ТВ-антенна общего пользования, телевизор с уже встроенной системой приема цифрового сигнала или ТВ-приставка.

Добавим, что каждую пятницу ГТРК «Вятка» дает возможность получить бесплатно ТВ-приставку для приёма цифрового телевидения за правильный ответ на вопрос ведущего радиопередач!

Розыгрыши проходят в эфире «Радио России» на частоте 106,3 FM в программе «Полуденный час» в 11 часов 20 минут и в эфире радиостанции «Маяк» на частоте 101,4 FM в программе «Смотритель Маяка» с 17 до 18 часов. Звоните по телефону прямого эфира: 67-66-33.

Подробности, информацию об организаторе и условиях проведения розыгрыша можно найти по данной ссылке.