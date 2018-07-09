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Новости / Экономика

В Кирове будут судить генерального директора ООО «АвтоСпецГарант».

Вчера, 16:13 | Просмотров: 274 | Версия для печати
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40-летнего бизнесмена обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации.
 
По версии следствия, генеральный директор ООО «АвтоСпецГарант» с апреля 2012 по октябрь 2017 года организовал заключение с гражданами и организациями договоров долевого участия в строительстве 16-этажного дома № 2Б на ул. Орджоникидзе Нововятского района города Кирова.
 
Общая сумма составила более 178 млн. рублей. 148 млн были потрачены на строительство. Остальные бизнесмен потратил на другие цели.
 
В итоге стройка была остановлена, дом в эксплуатацию не сдан, квартиры участникам долевого строительства не переданы.
 
В период предварительного расследования 38 потерпевшие подали исковые требования на сумму более 49 млн. рублей. Органами предварительного расследования наложен арест на имущество, принадлежащее ООО «АвтоСпецГарант» и обвиняемому на общую сумму более 155 млн. рублей.
 
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Кирова Кировской области для рассмотрения по существу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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