В Кирове будут судить генерального директора ООО «АвтоСпецГарант».

Поделиться новостью:

40-летнего бизнесмена обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации.

По версии следствия, генеральный директор ООО «АвтоСпецГарант» с апреля 2012 по октябрь 2017 года организовал заключение с гражданами и организациями договоров долевого участия в строительстве 16-этажного дома № 2Б на ул. Орджоникидзе Нововятского района города Кирова.

Общая сумма составила более 178 млн. рублей. 148 млн были потрачены на строительство. Остальные бизнесмен потратил на другие цели.

В итоге стройка была остановлена, дом в эксплуатацию не сдан, квартиры участникам долевого строительства не переданы.

В период предварительного расследования 38 потерпевшие подали исковые требования на сумму более 49 млн. рублей. Органами предварительного расследования наложен арест на имущество, принадлежащее ООО «АвтоСпецГарант» и обвиняемому на общую сумму более 155 млн. рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Кирова Кировской области для рассмотрения по существу.

по информации прокуратуры Кировской области