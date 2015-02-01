Январские пенсии кировчане получат досрочно в декабре.

Поделиться новостью:

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова поручила Пенсионному фонду России обеспечить авансовые выплаты пенсий за январь в декабре.

Изменить график выплаты пенсий решили в связи с новогодними праздниками. Как сообщили в Пенсионном фонде, январские выплаты сделают в декабре, так как на первую декаду января выпадают праздничные дни.

"В связи с индексацией пенсий с 1 января 2019 года хотела бы обратить внимание на необходимость осуществить досрочное авансирование выплаты пенсий в декабре за выходные и праздничные дни января 2019 года, чтобы граждане могли получить эти деньги, а также обеспечить своевременную доставку сумм пенсий в новых размерах," - сообщила Т. Голикова в ходе расширенного заседания правления ПФР.

"Авансирование и индексация пенсий на 1 января финансово обеспечены. Авансирование будет произведено в двадцатых числах декабря", - заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Это решение коснется и тех, кто получает деньги на банковский счет, и тех, кому их приносят почтальоны. Графики предновогодней доставки пенсий появятся чуть позже.

Добавим, что с 1 января 2019 года среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 1 тыс. рублей. Индексация предусмотрена на уровне 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 году и 2021 году соответственно.